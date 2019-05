Phim Hàn tháng 6: Chấp nhận đánh khối hi sinh nhan sắc, Song Joong Ki có đè bẹp được dàn nam thần mỹ nữ này?

Sau vài tháng "ngập" trong phim tình cảm, mọt phim Hàn cuối cùng cũng có thứ để trông chờ khi các phim truyền hình đổ bộ trong tháng 6 đều rất độc đáo, mỗi phim một vẻ không "đụng hàng". Ngoài The President’s Aide của đài JTBC dời lịch chiếu từ cuối tháng năm sang 14/6, phim Hàn tháng này mang đến 6 tác phẩm mới toanh. Không chỉ Arthdal Chronicles của Song Joong Ki đã được mong ngóng từ lâu, WWW với bộ ba "chị đại" cực ngầu hay Perfume của "hoàng đế" Shin Sung Rok cũng là những lựa chọn hấp dẫn và có cơ may cạnh tranh với bom tấn của Song Joong Ki trên đường đua rating.



1. Arthdal Chronicles (Arthdal Niên Sử Ký)

Thể loại: Lịch sử Số tập dự kiến: 18 Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 01/06/2019 Lịch chiếu: 21:00 giờ Hàn, thứ bảy - chủ nhật

Gây xôn xao kể từ lúc phong thanh cốt truyện và dàn diễn viên, Arthdal Chronicles chính là canh bạc lớn của đài cáp tvN, đồng thời mang danh bom tấn đích thực đầu tiên của năm 2019. Quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Song Joong Ki, Jang Dong Gun, Kim Ji Won, Kim Ok Bin, Arthdal Chronicles xây dựng cuộc chiến quyền lực và sinh mạng tại kinh đô cổ Arthdal. Từ khi sinh ra, Eun Som (Song Joong Ki) đã gánh trên mình lời tiên tri sẽ mang họa cho vương quốc. Anh buộc lòng phải ra đi, sau đó trở lại Arthdal để hoàn thành vận mệnh. Bộ phim gây ấn tượng mạnh bởi tạo hình độc đáo, kĩ xảo hình ảnh chân thực, cộng thêm sở hữu nội dung khác lạ, "bộ sậu" hoành tráng cùng kinh phí đầu tư khủng, "siêu phẩm truyền hình 20 năm có một" này hẳn sẽ nằm gọn trong danh sách "không thể không xem" của mọt phim Hàn.



Tuy nhiên, Arthdal Chronicles vẫn đứng trước những thách thức lớn. Liệu dự án bạc tỷ này có đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ màn ảnh nhỏ đang trong lúc "khát" siêu phẩm, tiếp tục đưa vị thế đài cáp tvN đi lên hay trở thành quả "bom xịt" của năm - đây là dấu chấm hỏi lớn mà Arthdal Chronicles sẽ phải trả lời trong 18 tập phim sắp tới. Trước mắt, bộ phim đã thỏa mãn phần nghe và nhìn bởi kĩ xảo cùng dàn diễn viên đình đám, song hi vọng nội dung cũng không làm phụ lòng mong đợi người hâm mộ lẫn giới truyền thông.

Teaser mới nhất của "Arthdal Chronicles"

2. Investigation Partners 2 (Cặp Đôi Điều Tra 2)

Thể loại: Điều tra, Tội phạm Số tập dự kiến: 32 x 35 phút Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 03/06/2019 Lịch chiếu: 22:00 giờ Hàn, thứ hai - thứ ba

Tiếp nối phần đầu tiên, Investigation Partners 2 trở lại với hành trình điều tra của cặp đôi bác sĩ pháp y Baek Beom (Jung Jae Young) và cô nữ công tố viên nhiệt huyết Eun Sol (Jung Yu Mi) nay đã không còn là tân binh mà trở thành một công tố chuyên nghiệp và trưởng thành hơn. Trong phần phim mới, Baek Beom nghi ngờ về cái chết của gã đàn ông tên Oh Man Sang, anh muốn làm rõ rốt cuộc gã đã thật sự chết hay chỉ là giả mạo. Cặp đôi bác sĩ - công tố viên cùng với sự giúp sức của công tố Do Ji Han (Oh Man Seok) sẽ hợp tác cùng nhau để tìm ra sự thật.



Teaser của "Investigation Partners 2"

3. A Place in the Sun (Nơi Ánh Dương Soi Chiếu)

Thể loại: Tình cảm Số tập dự kiến: 100 x 40 phút Đài phát sóng: KBS2 Dự kiến lên sóng: 03/06/2019 Lịch chiếu: 19:50 giờ Hàn, thứ hai đến thứ sáu

KBS tiếp nối chuỗi phim tâm lý - lãng mạn vẫn luôn "chiếm sóng" khung giờ phim hàng ngày với A Place in the Sun, một bộ phim kể về cuộc đời và chuyện tình lắm trắc trở của gã công tử Oh Tae Yang (Oh Chang Suk). Tae Yang tên thật là Kim Yoo Wol, vốn là một đứa trẻ mồ côi nhưng đã lớn lên thành đạt và có một cô bạn gái xinh đẹp tên Yoon Si Wol (Yoon So Yi). Một tai nạn đã xảy ra đẩy Yoo Wol vào cảnh thập tử nhất sinh. Anh sau đó đổi tên thành Tae Yang và vào làm ở tập đoàn Yangji, nơi anh gặp lại Si Wol - người đang đau khổ đinh ninh bạn trai mình đã vĩnh viễn không thể trở về.



Teaser #2 của "A Place in the Sun"

Thể loại: Lãng mạn, Viễn tưởng Số tập dự kiến: 32 x 35 phút (2 tập/ ngày) Đài phát sóng: KBS2 Dự kiến lên sóng: 03/06/2019 Lịch chiếu: 22:00 giờ Hàn, thứ hai - thứ ba

Perfume đánh dấu màn tái xuất của "hoàng đế" Shin Sung Rok sau The Last Empress. Phim xoay quanh Min Jae Hee - một người phụ nữ dành cả đời mình để chăm sóc cho gia đình nhưng cuối cùng tổ ấm của cô lại tan vỡ. Nhờ một loại nước hoa bí ẩn, bà cô trung niên Min Jae Hee bỗng thay đổi thành cô gái đôi mươi xinh đẹp và tràn đầy năng lượng Min Ye Rin (Go Won Hee). Với diện mạo mới đầy trẻ trung và thu hút của mình, Ye Rin quyết định trở thành người mẫu. Cô gặp và vướng vào mối quan hệ mới với Seo Yi Do (Shin Sung Rok) - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng có nội tâm khá phức tạp, mắc cả thảy 52 hội chứng sợ hãi và 35 loại dị ứng. Hai người với biệt tài gây rắc rối tại bất cứ đâu họ đến hứa hẹn khán giả một chuyện tình "cười ra nước mắt".



Teaser #2 của "Perfume"

Thể loại: Lãng mạn, Tình cảm Số tập dự kiến: 16 Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 05/06/2019 Lịch chiếu: 21:30 giờ Hàn, thứ tư - thứ năm

Search: WWW tiếp tục là một dự án truyền hình của "nhà đài năng suất" tvN, được gọi là phiên bản nữ của phim Hàn đình đám một thời Phẩm Chất Qúy Ông. Chuyện phim xoay quanh ba người phụ nữ thành đạt, quyết đoán và chuyên tâm cống hiến cho sự nghiệp. Lee Da Hee thủ vai Cha Hyun, nữ quản lý của một trang web lớn, có sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên lại lận đận. "Ảnh hậu Rồng Xanh" Im Soo Jung vào vai giám đốc Bae Tae Mi, một người đã cống hiến gần như cả thanh xuân cho sự nghiệp đến mức khiến người ta phải tự hỏi cô có hạnh phúc với cuộc sống này. Và mảnh ghép thứ ba trong bộ sậu "chị đại" chính là Song Ga Kyung do Jun Hye Jin thủ vai, cô là một cái tên quen mặt ở mảng điện ảnh nhưng rất hiếm hoi mới xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.



Search: WWW hứa hẹn là một món ăn vừa quen vừa lạ khi khai thác nhiều khía cạnh cuộc sống của những người phụ nữ thành đạt. Bộ phim được kì vọng sẽ kết nạp thêm ba "chị đại" vào tập đoàn những nhân vật nữ "sừng sỏ" gây bão trong những năm gần đây, khi nữ quyền trở thành một đề tài được ưa chuộng. Ngoài ra, chuyện tình "phi công" của trai trẻ Jang Ki Yong và chị giám đốc cũng sẽ điểm thêm gia vị cho bộ phim đặc biệt này.

Teaser của "Search: WWW"

6. Joseon Survival (Sống Sót Thời Joseon)

Thể loại: Lịch sử, Viễn tưởng, Du hành thời gian Số tập dự kiến: 20 Đài phát sóng: TV Chosun Dự kiến lên sóng: 08/06/2019 Lịch chiếu: 22:50 giờ Hàn, thứ bảy - chủ nhật

Han Jung Rok (Kang Ji Hwan) từng là một tay thiện xạ trong đội cung thủ quốc gia, nhưng nay lại kiếm sống bằng nghề vận chuyển. Vận mệnh xui rủi anh gặp lại mối tình đầu Lee Hye Jin (Kyung Soo Jin) lần đầu sau bảy năm. Hai người đã chia tay sau cú trượt dốc sự nghiệp của Jung Rok. Chuyện không ai ngờ đến là sau đó Jung Rok lại đột ngột bị đi xuyên thời gian về lại năm 1562 và tình cờ quen biết Im Kkkeok Jung (Song Won Seok) - một nhân vật lịch sử nổi tiếng. Im Kkeok Jung rất thông minh nhưng lại đang làm nghề "đồ tể" bán thịt, thuộc tầng lớp thấp kém nhất của Joseon. Hai người, một chật vật ở thời hiện đại, một khốn khổ ở quá khứ, lại bắt tay hợp tác để tạo nên điều kì diệu chẳng ai ngờ đến.



Teaser #1 của "Joseon Survival"