CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: "X-Men: Dark Phoenix" phải quay lại đoạn kết vì sợ "đạo" Captain Marvel

Là một người theo dõi sát sao diễn biến của loạt phim dị nhân đình đám X-Men hẳn đã phải biết phần phim mới nhất X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối) bị dời lịch chiếu đến 3 lần. Mới đây nhất, nhà sản xuất quyết định dời lịch chiếu từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2019 vì một vài lý do khách quan là phải thực hiện quay lại đoạn kết phim. Đáng chú ý, theo Simon Kinberg, lý do cho việc phải quay lại này là vì muốn tạo nên một bộ phim dị nhân gần gũi và thân thiết với đời sống con người. Tuy nhiên, một số thông tin bên lề đã nhanh chóng phát hiện ra lý do thật sự đằng sau chuyện này là vì kết phim của Dark Phoenix quá giống với Captain Marvel ra rạp hồi đầu năm.

Từ tháng 11/2018 sang tháng 2/2019 rồi lại dời tiếp qua tháng 6/2019. Ai hiểu nỗi lòng của fan lúc này?

Theo Kinberg, ông cho biết thay vì thực hiện cảnh quay với phông nền là trận chiến ngoài không gian, ông sẽ cho chuyển đến tại một khu đất quân sự. Ông không muốn phim của mình mang hơi hướng viễn tưởng và không gần gũi với khán giả quá nhiều.

Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo! Movies để tuyên truyền cho bộ phim Dark Phoenix, nam tài tử James McAvoy đã tiết lộ với báo giới rằng kết phim đã bị thay đổi và phải quay lại. Giải thích cho thông tin trên, James nói rằng "có khá nhiều sự trùng lặp khi so sánh với một phim siêu anh hùng khác mới ra rạp thời gian qua". Tuy nhiên, trong đoạn clip phỏng vấn, trước khi nói "thời gian qua" thì James đã bị lỡ lời với từ "mới đây". Điều đó cho thấy, kết thúc của Dark Phoenix có thể sẽ giống với một bộ phim nhà Marvel khác, mới ra rạp có vài tháng vừa qua.

Chị Đại Marvel bị đặt ngay vào vòng nghi vấn với nhiều lý do vô cùng thuyết phục.

Và một trong những bộ phim nằm trong vùng nghi vấn chính là Captain Marvel. Căn cứ trên những thông tin mà Kinberg cung cấp, rõ ràng thì kết thúc ban đầu của Dark Phoenix là một cuộc chiến ngoài không gian, đó cũng là nơi mà Captain Marvel tham gia chiến đấu trong tác phẩm cùng tên. Thêm một lý do củng cố cho giả thuyết này là vì thời gian quay Dark Phoenix cũng chính là lúc mà thương vụ sáp nhập giữa Disney và Fox đang trong quá trình hoàn tất. Vì thế, việc các nhà sản xuất có sự hỗ trợ lẫn nhau và thông báo về sự giống nhau trong đoạn kết là việc rất có khả năng.

Mặt khác, trong bài phỏng vấn với Yahoo! Movies, Kinberg cũng thừa nhận rằng phải làm lại loạt kĩ xảo biến hình của Jean, từ lấy "lửa" làm phông nền sang "vũ trụ" làm trọng yếu. Nói như thế, chẳng khác nào thừa nhận rằng kĩ xảo sử dụng cho Jean quá giống với những "cuộc lửa" mà Carol Danvers sử dụng trong Captain Marvel.

Cùng là màu đỏ, cùng lấy lửa làm nền chính cho siêu năng lực thế này bảo sao Dark Phoenix không phải sửa lại.

Tóm lại, dù cho có quay lại hay chỉnh sửa gì đi nữa thì Dark Phoenix nghe qua có vẻ đã cải thiện rất nhiều điều trước khi đến với công chúng. Đặc biệt, giữa một rừng bộ phim siêu anh hùng với các cuộc chiến ngoài vũ trụ thì Dark Phoenix điều chỉnh xuống trái đất lại mang một màu sắc mới đầy hấp dẫn và gần gũi hơn.

Trailer "X-Men: Dark Phoenix"

X-Men: Dark Phoenix dự kiến khởi chiếu vào 7/6 tại các rạp trên toàn quốc.