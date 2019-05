Phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trôi trên kênh ở Bình Dương

Công an khám nghiệm tử thi và khu vực gần nơi phát hiện thi thể cô gái.

Chiều ngày 30/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời đang truy tìm danh tính nạn nhân thi thể nữ giới đang phân hủy, trôi trên kênh thủy lợi được người dân phát hiện tại xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 30/5, trong lúc người dân đi làm thì thấy một thi thể trôi dạt trên kênh thủy lợi. Người dân nhanh chóng tiến lại gần thì phát hiện đó là thi thể nữ giới đang trong giai đoạn phân hủy.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Nhận tin báo, công an huyện Bàu Bàng đã có mặt phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Bước đầu nạn nhân được xác định là Vũ Thị Huyền Trang (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương)

Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.