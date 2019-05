Biểu hiện bất thường của mẹ nữ sinh giao gà khi nhận dạng thi thể con: Vừa gào khóc thảm thiết... lại bất ngờ bình tĩnh livestream trên Facebook

Việc bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mẹ nữ sinh xấu số Cao Mỹ Duyên) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và liên quan đến cái chết của con gái mình khiến nhiều người giật mình.

Sau khi bà Hiền bị bắt, xâu chuỗi sự việc có thể thấy hành vi đáng ngờ của bà Hiền, cộng thêm đó là những lời khai đánh lạc hướng, không trung thực dẫn đến việc điều tra bị kéo dài.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh trên báo Người đưa tin cho biết, khoảng 20h hôm 30 Tết, bà Hiền đến phường Mường Thanh trình báo việc con gái đi giao gà mất tích.

Bà Hiền chụp ảnh cùng con gái thứ 2 - Cao Thị Mỹ Duyên

"Theo như trình báo của bà Hiền, con gái Mỹ Duyên của bà mất tích sau 2 tiếng đi giao gà. Lúc đến phường trình báo, bà Hiền khóc lóc và khẳng định con gái bị mất tích. Sau đó, chúng tôi đã hướng dẫn bà Hiền đến trình báo công an", vị Chủ tịch phường nói.



Khi bà Hiền lên nhận dạng thi thể con vào mùng 3 Tết tại nhà hoang ở xã Thanh Nưa, lúc đầu bà Hiều đã kêu gào thảm thiết. Nhưng sau đó, bà Hiền bất ngờ bình tĩnh lại và vẫn livestream (phát trực tiếp) lên Facebook để nói về những hình ảnh hiện trường nơi con gái bà bị hiếp dâm và sát hại.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Lao động cho biết, trong quá trình khám phá vụ án, các trinh sát của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã tập trung làm rõ mối quan hệ giữa bà Hiền và Vì Văn Toán. Bởi, đối tượng Toán từng khai với công an rằng bà Hiền nợ Toán một khoản tiền.

Sau đó, Toán nhờ Bùi Văn Công tổ chức bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên - con gái bà Hiền, giữ lại vài ngày để gây sức ép buộc bà Hiền trả nợ. Toán hứa trả công bằng tiền và ma túy nên nhóm của Công đồng ý.

Thế nhưng, sau khi một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin về lời khai của Toán cho rằng từng cùng bà Hiền làm ăn và nợ 300 triệu nên bắt cóc con gái để đòi tiền. Lúc đó, bà này một mực phủ nhận và cho hay từ trước tới nay chưa hề gặp các đối tượng này cũng như vay của ai bất cứ đồng nào.

Bà Hiền ra sức khẳng định không chơi bời với những đối tượng nghiện ngập này bao giờ, không bao giờ tiếp xúc.

Tuy nhiên từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an có cơ sở để nghĩ đến việc bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Báo Lao động dẫn lời Đại úy Sùng A Khai, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Trần Thị Hiền đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

9 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ trước đó.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ với báo Gia đình và xã hội rằng, trong quá trình mua bán ma túy, có chuyện không sòng phẳng dẫn đến việc các đối tượng trả thù lẫn nhau.

"Thông tin quần chúng nhân dân nói về bà Hiền này thì tôi cho rằng cũng đúng. Bà Hiền là người dân bình thường, làm rất nhiều nghề, nhân dân cũng phản ánh nếu làm ruộng mà kinh tế như vậy là bất minh", Thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Hiện tại, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra có hay không chuyện bà này nợ tiền Toán dẫn đến việc Toán tổ chức bắt cóc nữ sinh để đòi tiền chuộc.