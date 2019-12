Những lần chỉnh sửa ảnh gây tranh cãi của các hot Instagramers, thị phi nhất là vụ “mượn ảnh” của vợ 2 đại gia Minh Nhựa

Chỉnh hình sống ảo được xem là một đam mê khó chối từ của bất cứ ai hiện nay, không phân biệt già trẻ, gái trai, lớn nhỏ. Việc khiến bản thân xinh đẹp hơn trên mạng xã hội là điều cần thiết, và thú thật thời buổi bây giờ cũng chẳng ai dám đăng hình sống ảo chưa qua chỉnh sửa lên mạng cả. Tuy nhiên, cái gì quá cũng phản tác dụng, đặc biệt khi bạn là người nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng lớn trên MXH thì lại càng dễ bị "vạch lá tìm sâu" nhiều hơn.



Dưới đây chính là một vài trường hợp đầy thị phi khi các hot Instagramers bị dân mạng bóc mẽ chuyện chỉnh ảnh lố tay khiến bức hình trông chẳng còn được thật như lúc ban đầu.

1. Vợ 2 Minh Nhựa bị tố "mượn ảnh" của nữ travel blogger nổi tiếng

Thị phi nhất chắc là lần vợ 2 của đại gia Minh Nhựa – Mina Phạm bị tố mượn ảnh của @taramilktea, một nữ travel blogger nổi tiếng người Australia để cắt ghép và sống ảo. Dân mạng tinh ý phát hiện ra loạt ảnh cô nàng đăng tải với phông nền tại nhiều địa điểm nổi tiếng như khách sạn Burj Al Arab Jumeirah, khách sạn Park Hyatt Sydney, sân bay Changi, hồ Tekapo ở New Zealand,... đều trùng khớp nhau về tông màu, góc chụp, ánh sáng.

Bài đăng bóc trần sự thật đầy sóng gió khiến vợ 2 đại gia Minh Nhựa bị rơi vào "tâm bão chỉ trích" của cộng đồng mạng.

Hơn thế nữa, các bức hình này đều lộ ra một số vấn đề như chiếc ghế bị nghi là được ghép vì không có bóng, hàng rào bị méo, làn nước trong bể bơi nhìn không tự nhiên. Ngay lập tức, @taramilktea cũng đã đăng tải một đoạn story lên tiếng bày tỏ sự bất ngờ khi có một người "chị em xa" hâm mộ mình đến vậy!

Nữ travel blogger nổi tiếng lên tiếng chính thức về sự việc có người mượn ảnh của mình để cắt ghép sống ảo.

Không chỉ Mina Phạm, ngay cả Minh Nhựa cũng từng 1 lần bị "bóc mẽ" mượn ảnh của travel blogger nước ngoài để sống ảo với phông nền y chang nhau.

2. Ngọc Trinh – Vũ Khắc Tiệp và màn "ngưng đọng thời gian" đi vào huyền thoại

Để nói về một trong những màn chỉnh ảnh khó quên nhất của người nổi tiếng thì không thể nào bỏ qua việc "ngưng đọng thời gian" của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Chuyện là, hồi tháng 10/2018 cặp đôi nhà ta có book phòng tại Le Metropolitan a Tribute Portfolio Hotel – khách sạn có view nhìn thẳng ra tòa tháp Eiffel đắt giá nhất tại thủ đô Paris, Pháp.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Ngọc Trinh không ngần ngại thay váy áo khác nhau để chụp cùng 1 khung hình y chang nhau với những đám mây, ô tô dưới lề đường, hay cả tòa tháp Eiffel chẳng thay đổi tí ti nào. Màn "ngưng đọng thời gian" đỉnh cao này đến giờ vẫn khiến không ít dân mạng ấn tượng mỗi khi nhắc đến!

Ô cửa sổ với cùng một cảnh vật khiến Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp trở thành "bậc thầy ngưng đọng thời gian" trên MXH.

3. Bức ảnh Cầu Vàng Đà Nẵng bị cắt ghép với ruộng bậc thang

Mới đây nhất chính là việc bức ảnh ghép cầu Vàng Đà Nẵng với ruộng bậc thang ở Sapa (Lào Cai) được đăng tải bởi một tài khoản Instagram hơn 5,5 nghìn follows của nam du khách người Mỹ có tên @rogerbstillz, khiến một số cư dân mạng cảm thấy địa điểm du lịch nổi tiếng này bị phản ánh sai sự thật và mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có.Tuy nhiên, đáp trả những bình luận của dân mạng, anh chàng lại cho rằng các du khách sẽ đủ thông minh để hiểu rằng đây là hình ảnh đã qua chỉnh sửa.

Bức ảnh Cầu Vàng nổi tiếng ở Đà Nẵng (Việt Nam) bị cắt ghép với ruộng bậc thang trên tít Sapa (Lào Cai) gây tranh cãi khắp cộng đồng mạng thời gian gần đây.

4. Nữ travel blogger ghép mây trời giống hệt nhau cho tất cả những bức hình của mình

Khoảng cuối tháng 8 năm nay, một nữ travel blogger nổi tiếng sở hữu tài khoản Instagram mang tên @tupisaravia với hơn 312k lượt theo dõi đã bị dân mạng bóc mẽ vì hành động ghép mây trời giống y hệt nhau ở tất cả những bức hình đăng trên trang cá nhân, mặc dù chúng được chụp ở các địa điểm khác nhau ở từng thời điểm khác nhau.

Sau khi nhận phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, Saravia đã lên tiếng đính chính rằng cô không hề lừa dối bất cứ một ai cả, vì cô luôn nói với những người theo dõi của mình rằng bản thân có sử dụng phần mềm hậu kỳ để chỉnh sửa ảnh trước khi đăng. Trong một story khác trên Instagram, cô cũng đã tiết lộ rằng mình sử dụng ứng dụng Enlight Quickshot để ghép mây trời cho ảnh thêm phần "ảo diệu".

Màn ghép mây "trăm tấm như một" của nữ travel blogger nổi tiếng này cũng vấp phải nhiều phản ứng gay gắt.

5. Nữ travel blogger người Mỹ có đam mê "thêm mắm dặm muối" cho ảnh sống ảo của mình

Vào tháng 7/2017, cộng đồng mạng thế giới được phen dậy sóng trước Amelia Liana – một nữ travel blogger nổi tiếng người Mỹ có hơn 505k follows trên Instagram hiện tại. Cô nàng bị tố thường xuyên đăng tải những bức hình sai sự thật, bị chỉnh sửa quá đà lên trang cá nhân. Điển hình là bức hình chụp tại tòa nhà Rockerfeller Center ở Manhattan với view nhìn ra thành phố New York nhưng lại thiếu mất tòa Tháp Tự Do (Freedom Tower) vốn có ngoài đời. Trong một diễn biến khác, bức hình chụp tại đền Taj Mahal nổi tiếng ở Ấn Độ cũng bị cho là chỉnh sửa quá đà, vì ngoài đời tọa độ này lúc nào cũng đông nghẹt du khách.