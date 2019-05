Nhìn lại sự nghiệp của D.O. trước khi nhập ngũ: Nam thần tí hon của EXO có gia tài diễn xuất hạng xịn!

Lâu lâu giới idol mới xuất hiện một "mỹ nam toàn năng" có tên D.O., với tên thật "tung hoành" màn ảnh Do Kyung Soo. Anh chàng gần như có tất cả, chỉ thiếu một thứ không quan trọng cho lắm, mà "nhắc nhẹ" là sự kết hợp giữa "chiều" và "cao". Thông báo nhập ngũ sớm của Do Kyung Soo vào sáng ngày 30/5 đã khiến cộng đồng fan không khỏi bất ngờ, anh chàng sẽ chính thức vắng bóng khỏi các hoạt động cùng EXO, cũng như màn ảnh trong hai năm tới.



Sáng dậy chưa kịp đánh răng đã nghe tin idol nhập ngũ, nỗi đau này ai thấu?

Sở hữu tài năng xuất chúng bậc nhất giới idol: giọng hát nội lực, tài năng nhảy không kém các main dancer, kĩ năng rap đôi phần còn giỏi hơn cả người anh em cùng nhóm Oh Se Hun, Do Kyung Soo dần trở thành tượng đài được nhiều đàn em chọn làm hình mẫu lí tưởng trong giới idol. Một bước nâng tầm lên hàng siêu sao, anh chàng còn chứng tỏ mình là "bất khả chiến bại" với sự nghiệp phim ảnh, năng lực diễn xuất không hề thua kém những nam diễn viên cùng lứa.

Nhìn anh bé xíu thế này thôi chứ tầm ảnh hưởng của anh siêu "nặng đô" đó nhé!

1. My Annoying Brother: Tác phẩm điện ảnh đẫm nước mắt về tình anh em

Do Kyung Soo đã hoàn thành xuất sắc vai chàng trai mù Go Doo Young.

Với sự kết hợp ăn ý cùng "ông anh trời đánh" Jo Jung Suk, hai anh em Go Doo Young (Do Kyung Soo) và Goo Doo Sik (Jo Jung Suk) đã mang tới những thước phim với muôn vàn cung bậc cảm xúc đáng nhớ. Từ những khoảnh khắc "cười bò" vì độ lầy của ông anh mới mãn hạn tù lần đầu đưa em trai đi bar, phản ứng của chàng trai được hôn con gái lần đầu sau cả tuổi thanh xuân "mù tịt" về tình ái, My Annoying Brother (Anh Tôi Vô Số Tội) chạm tới những xúc cảm yếu đuối nhất của người xem về tình anh em, giữa hai người đàn ông "căm ghét" nhau đến "trời tru đất diệt".

Lên đồ cho cậu em đi bar tìm "đối".

Ăn nhanh hộ em quả chuối đi anh gì ơi...

Vừa ngờ nghệch, vừa đáng yêu nhưng đâu thể thiếu sự "cun ngầu".

2. It’s Okay, That's Love: Vai diễn màn ảnh nhỏ ấn tượng cùng Jo In Sung

Tuy đã từng xuất hiện "chớp nhoáng" trong To The Beautiful You (Gửi Người Yêu Thương), Do Kyung Soo mới thực sự có màn "debut" trên màn ảnh nhỏ chính thức với vai diễn Han Kang Woo trong It's Okay, That's Love (Chỉ Có Thể Là Yêu). Gây ấn tượng với khán giả nhờ sự ăn ý với Jo In Sung, Do Kyung Soo là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần cho sự thành công vang dội của siêu phẩm huyền thoại đài SBS năm 2014.

Do Kyung Soo vào vai cậu học sinh Han Kang Woo, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhà văn Jang Jae Yeol (Jo In Sung). Han Kang Woo trải qua một tuổi thơ bên người cha nát rượu, bị đánh đập suốt một thời gian dài, dù vậy vẫn theo đuổi ước mơ được trở thành một nhà văn nổi tiếng giống thần tượng của mình. Jang Jae Yeol sớm khám phá ra Han Kang Woo chẳng đơn thuần là một cậu bé ngẫu nhiên nào đó, bất ngờ xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của anh.

Hậu trường ấn tượng của Do Kyung Soo khi tự mình thực hiện phân cảnh nguy hiểm trong phim.

3. Pure Love: Sự kết hợp thơ ngây với "em gái quốc dân" Kim So Hyun

Tuy không đạt được thành công như mong đợi, Pure Love (Tình Đầu Thơ Ngây) vẫn trở thành dấu ấn khó quên trong sự nghiệp diễn xuất của Do Kyung Soo. Đây là lần đầu tiên anh chàng đảm nhiệm vai chính trong một dự án điện ảnh, một nam chính điển hình với tình đầu dịu ngọt cùng người bạn thân nữ thời còn đi học. Một tình yêu tuổi 17 thuần khiết được thể hiện qua diễn xuất trong vắt của Kim So Hyun và Do Kyung Soo.

4. Hello Monster: Mở ra "kỉ nguyên" idol SM lấn sân thành công sang diễn xuất

"Đánh bại" mọi sự nghi ngại về tài diễn xuất "í ẹ" của dàn idol nhà SM, Do Kyung Soo đã khiến người yêu phim mãi chẳng thể thoát khỏi sự ám ảnh với "bản thời trẻ" của tên sát nhân Lee Joon Young. Ánh mắt vui tươi giờ tràn ngập sự kinh hãi, xoáy sâu vào tiềm thức của khán giả cùng những lời thoại gây ám ảnh, Do Kyung Soo đã làm được điều mà hiếm có idol nào đã thể hiện được từ trước đến nay. Với bước tiến "chớp nhoáng" nhưng để lại ấn tượng khó quên, Hello Monster (Xin Chào Quái Vật) trở thành "đòn bẩy" cho sự nghiệp diễn xuất đại thành công của Do Kyung Soo sau này.

"Anh ta nhìn em như thế nào?"

"Nói cho anh nghe, bí mật của em là gì?"

5. 100 Days My Prince: Vai chính cùng "hôn nhân" đầu tay trên màn ảnh nhỏ

Do Kyung Soo không hề ngại thử sức với nhiều hình tượng khác nhau. Sau nhiều vai diễn ấn tượng, từ một nhân vật chỉ là tiềm thức của nhân vật chính, một tên sát nhân máu lạnh hay chàng trai mù lấy đi biết bao nước mắt khán giả, Do Kyung Soo trở lại màn ảnh nhỏ với dự án cổ trang đầu tay. Sở hữu nhan sắc gây "nhức nhối" với tạo hình mỹ nam "an tĩnh", anh chàng tiếp tục ghi dấu ấn với một dự án truyền hình ấn tượng trong sự nghiệp của mình.

Tù nhân hay thế tử cũng không làm khó được anh đây!

Thế tử đang cảm thấy giận dữ...

6. Be Positive: "Meme sống" với webdrama siêu lầy về niềm đam mê của người trẻ

Nhắc tới phim của Do Kyung Soo, cộng đồng fan EXO chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Be Positive (Kịch Bản Hoàn Hảo) với diễn xuất "tấu hài cực mạnh" của anh chàng. Cho đến bây giờ, hàng loạt những khoảnh khắc "lầy lội" của Do Kyung Soo trong Be Positive vẫn được lan truyền như một "meme", cùng điệu nhảy độc nhất khi có tiền thực hiện tác phẩm phim ngắn đầu tay của Kim Hwan Dong (Do Kyung Soo). Be Positive là một webdrama vô cùng đáng xem của Hàn Quốc, một dự án phim khích lệ đam mê của người trẻ dù gặp nhiều chướng ngại vật chắn ngang trên đường đời.

Không chỉ "dắt túi" 7 tác phẩm ấn tượng phía trên, Do Kyung Soo còn xuất hiện trong rất nhiều dự án đình đám của màn ảnh rộng và truyền hình xứ Hàn. Với kinh nghiệm siêu khủng cùng tài hóa thân ấn tượng trong mỗi vai diễn, sự nghiệp của anh chàng sẽ còn thăng hoa và rực rỡ hơn nữa sau khi xuất ngũ trong hai năm tới.

Một tạo hình hoàn toàn khác biệt của chàng lính Ro Ki Soo trong Swing Kids.

Hay một Tae Jung bí ẩn trong dự án điện ảnh thể loại giật gân bí ẩn mang tên Room No 7.

Và một Do Kyung Soo trong EXO Next Door thuở còn là "ma mới".