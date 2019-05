"Học đòi" Yoo In Na, Park Min Young "triệu hồi" nụ hôn son dưỡng đình đám trong tập mới nhất Her Private Life!

Với câu chuyện muôn thuở rating phim Hàn ngày càng lẹt đẹt, ngó đi ngó lại vẫn chẳng có gì vừa mắt dân tình hay sự đổi mới trong dòng phim tình cảm dần thoái trào hiện nay, Her Private Life (tạm dịch: Bí Mật Nàng Fangirl) là minh chứng "hùng hồn" cho nhận định này. Phát sóng vào khung giờ vàng của tvN, bộ phim vẫn chưa chạm tới mốc tỷ suất khả quan, nội dung chẳng có nổi đột phá dù đã tiến tới tập cuối cùng. Thậm chí, biên kịch có vẻ "lười" nghĩ tình tiết mới, đến mức "bê nguyên" cảnh "tô son gián tiếp" từ Touch Your Heart (tạm dịch: Chạm Vào Tim Em) sang tập mới nhất của bộ phim.



Cận cảnh màn "parody" nụ hôn son dưỡng đình đám của Yoo In Na và Lee Dong Wook trong Touch Your Heart.

Trong Touch Your Heart, khán giả từng náo loạn với màn tô son dưỡng gián tiếp của Lee Dong Wook và Yoo In Na, ghi tên mình vào danh sách những nụ hôn siêu độc trên màn ảnh Hàn. Với một Her Private Life tràn ngập cảnh hôn như hiện tại, biên kịch đáng nhẽ nên "đột phá" hơn, sáng tạo ra một kiểu hôn nào đó ghi lại dấu ấn cho Her Private Life, thay vì "nhái" lại hàng có sẵn mới được "xuất kho" cách đây không lâu.

Tuy nhiên, Ryan Gold đã dành thế chủ động.

Tô son cho người yêu thay vì đưa tay "phũ phàng" như Kwon Jung Rok: "Này son nè tự tô đi."

Môi em hồng, môi anh thì hơi thâm, em thay anh tô son là điều không thể tránh khỏi.

Ơ kìa hôn tiếp chứ đi em ơi.

Còn anh chàng Kwon Jung Rok trong Touch Your Heart hơi "ngơ" một chút.

Đã không tô son nẻ cho người yêu thì chớ, lại còn để chị đây phải chủ động.

Nhưng đâu có "nhái" một mình cảnh hôn thôi đâu.

Cảnh chọn đồ trước khi đi hẹn hò cũng được "bê nguyên" chẳng khác chút nào.

Điểm đổi mới duy nhất có lẽ là vai vế chọn đồ đổi ngược lại mà thôi.

Đôi này đi hẹn hò bí mật nghe cũng có lý, khi chị đại là diễn viên nổi tiếng cần che giấu thân phận.

Chị đại Sung Duk Mi cũng "lên đồ" như người nổi tiếng?

Cũng trong diễn biến mới nhất, sau nhiều năm "thất lạc", Ryan Gold (Kim Jae Wook) và Sung Duk Mi (Park Min Young) cuối cùng đã nhận ra nhau. Xúc động vì cuộc hội ngộ chẳng ngờ có ngày tới, Ryan Gold nhân dịp này cũng tiết lộ bức tranh trường phái "trừu tượng" dành cho Sung Duk Mi. Nỗi ám ảnh cũng đã biến mất, Ryan Gold đã thực sự có thể cầm trên tay bút lông một lần nữa, vẽ lên những trang giấy trắng ước mơ của mình.

Đôi mắt long lanh miệng cười toàn răng suốt 60 phút, liệu chị có mỏi mệt?

Sung Duk Mi ngày nhỏ còn cao hơn cả Ryan Gold.

Lần đầu làm nam chính, Kim Jae Wook thật sự đã "chết chìm" trong mật ngọt.

Còn "cậu em" bản tuổi thơ của Ryan Gold, đầu nấm ngước nhìn bạn nữ trước mắt, có mơ cũng chẳng nghĩ đây chính là vợ tương lai của mình.

Kết thúc hồi tưởng với một nụ hôn kèm theo quảng cáo đồng hồ. Vâng, tất nhiên rồi.

Cận cảnh bức vẽ Sung Duk Mi theo trường phái trừu tượng của Ryan Gold.

Preview Her Private Life tập 16.

Her Private Life sẽ chính thức kết thúc với tập 16, phát sóng vào 21h00 thứ Năm ngày 30/5 trên kênh truyền hình tvN.