Ngay Sài Gòn cũng có loạt món "siêu to khổng lồ" dành cho các tín đồ của bà Tân Vlog

Thời gian gần đây, Bà Tân Vlog "vụt sáng" trở thành top 3 hiện tượng Youtuber đua subscribe (đăng ký) nhanh nhất thế giới. Kênh Youtube của bà nhanh chóng chạm tới con số 1 triệu subscribe chỉ sau 20 ngày. Và nếu bạn cũng thường xuyên xem những clip nấu ăn của bà Tân, hẳn là rất quen thuộc với cụm từ "siêu to khổng lồ". Đây chính là đặc trưng các clip nấu ăn của bà Tân. Đương nhiên, các món ăn "siêu to khổng lồ" mà bà Tân làm đã nhanh chóng được chia cho con cháu và những người hàng xóm. Vậy nếu xem xong clip bà Tân mà nổi hứng muốn ăn những món "siêu to khổng lồ" thì phải làm thế nào? Không khó đâu nhé bởi ngay tại Sài Gòn thì xu hướng làm đồ ăn "siêu to khổng lồ" đã có từ rất lâu rồi.

Bò viên "siêu to khổng lồ"

Viên bò này to ngang một chiếc tô lớn, được nhồi rất nhiều nhân như phô mai, trứng cá hồi, bào ngư, ngô Mỹ... Viên bò cắt ra sẽ được cho thêm hành rồi chan nước lèo. Mỗi suất như vậy cũng đủ no căng bụng mà chẳng cần gọi thêm mì hay hủ tíu.

Giá cho mỗi viên bò này là 30k, nhưng nếu mạnh dạn hơn thì bạn có thể gọi viên sumo có giá 55k. Và đương nhiên là kích thước của viên bò sumo này cũng "siêu to khổng lồ" hơn nhiều đó. Hãy chắc chắn rằng mình có thể ăn hết, nếu không thì hãy rủ thêm bạn đồng hành để cùng nhau "xử lý" nó nhé!

* Địa chỉ: Bò viên Ú nù, 210B, Cao Xuân Dục, quận 8.

Mực "siêu to khổng lồ"

Tuy gây sốt đã được một thời gian khá dài nhưng mực khổng lồ vẫn được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi kích thước rất hấp dẫn cùng cách chế biến bắt vị. Mực khổng lồ thường có 2 cách chế biến quen thuộc là mực nướng hoặc mực hầm sốt tương đen. Tuỳ vào sở thích, bạn có thể lựa chọn loại phù hợp với mình. Giá cho mỗi suất dao động từ 55k - 100k tuỳ lượng mực và tuỳ nơi bán.

*Địa chỉ: 76 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, quận 1 (55k/phần); mực khổng lồ Liên Lai: N42 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 (100k/phần); mực khổng lồ Thanh: 1101A 3 tháng 2, P.6, quận 11 (45k - 80k/phần, 100k/cả con mực)...

Gà chiên "siêu to khổng lồ"

Gà chiên khổng lồ còn được gọi là "gà đại ca chiên giòn" cũng gây ấn tượng bởi kích thước rất lớn. Gà được lọc bỏ xương rồi bọc bột chiên giòn, thơm lừng, hấp dẫn. Mỗi phần gà chỉ có giá khoảng 59k - 69k (có thêm phô mai hoặc không) nhưng có thể đủ cho tận 2 - 3 người ăn.

*Địa chỉ: Chicken Oppa (91 Hậu Giang, quận 6), Yo! Chicken (70 Ngô Đức Kế, quận 1)...

Xúc xích "siêu to khổng lồ"

Xúc xích bình thường đã to rồi, nếu mà "siêu to khổng lồ" nữa thì sẽ bằng đâu. Xin trả lời là chiếc xúc xích có giá 250k này có đường kính to bằng cả... chai nước suối, và độ dài đủ quấn thành một vòng. Đây là xúc xích kiểu Ý, có hương vị thơm ngon đặc trưng và đặc biệt còn rất cay nên các tín đồ ăn cay chắc hẳn sẽ yêu thích chiếc xúc xích này.

*Địa chỉ: Ụt Ụt Quán - 168 Võ Văn Kiệt, quận 1.

Hamburger "siêu to khổng lồ"

Chiếc hamburger có kích thước to gấp nhiều lần so với thông thường, trong đó chứa đến 500g thịt bò, một lớp thịt hun khói thái mỏng, rất nhiều cà chua, hành tây, phô mai... Được biết, chiếc hamburger "siêu to khổng lồ" này phải cần tới 5 người ăn mới hết, trừ phi bạn phải có sức ăn thật "hãi hùng". Mỗi chiếc hamburger như vậy có giá là 299k/cái.

*Địa chỉ: Nhà hàng Black Cat, 13 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, quận 1