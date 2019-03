New Zealand tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia vụ xả súng ở Christchurch

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, lễ tưởng niệm đánh dấu 2 tuần kể từ ngày xảy ra vụ xả súng khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Các đại biểu từ gần 60 quốc gia đã tham dự buổi lễ, nhiều người không được nêu tên vì lý do an ninh.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại lễ tưởng niệm. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Australia Scott Morrison, lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove cũng tham dự buổi lễ sau khi tới đặt vòng hoa tại Nhà thờ Hồi giáo Al Noor nơi có 42 người bị sát hại ngày 15/3.

Người dân tham dự lễ tưởng niệm. (Nguồn: AFP)

An ninh được thắt chặt tại khu vực công viên với sự có mặt của nhiều cảnh sát vũ trang và các tay súng bắn tỉa. Các lãnh tụ Hồi giáo Shaggaf Khan và Mustaf Farouk, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Toàn quyền New Zealand Dame Patsy Reddy, và Thị trưởng thành phố Christchurch Lianne Dalziel dự kiến phát biểu tại buổi lễ.



Trước đó, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói lễ tưởng niệm đánh dấu sự khởi đầu của những thay đổi cần thiết trong xã hội New Zealand . Bà nhấn mạnh: "Chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi sự phân biệt chủng tộc. Chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi ý tưởng bạo lực nhưng giá trị bao trùm của chúng ta là công bằng, tình yêu thương và đa dạng".