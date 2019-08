Qua kiểm tra, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận An đã tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an bước đầu xác định, nạn nhân tử vong tên Lê Quốc B. (SN 1986, ngụ Bình Dương). Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân anh B. tử vong có thể do sốc ma túy.

Hiện trường vụ việc (ảnh L.A)