Tìm thấy nữ sinh Hà Tĩnh mất tích sau 1 tháng tại Hà Nội

Công an huyện Lộc Hà bàn giao Linh cho gia đình sáng 3/8.

Sau đó, Linh mượn xe đạp điện của người bạn này rồi tới nhà của một người bạn khác, cách đó chừng 500m rồi nghỉ lại đây 2 đêm 1 ngày. Sau thời gian này, Linh bỏ đi cùng chiếc xe mượn của bạn mà không ai biết là đi đâu.Trước đó, vào chiều ngày 29/6, Linh đạp xe rời khỏi gia đình và cầm theo 2 điện thoại của bố mẹ, tới nhà một người bạn ở xã Mai Phụ cùng huyện.

“Tối hôm đó gia đình có gọi vào số điện thoại mà Linh mang theo, nhưng sau khi đổ chuông thì bấm máy bận. Sau đó mấy ngày, bạn bè cùng lớp vẫn thấy Linh online Facebook, nhưng chỉ theo dõi mà không bình luận hay trả lời ai hết. Khoảng một tuần lại đây thì không thấy online nữa”, anh Chung - bố cháu Linh nói.

Chị Thu vợ anh Chung cho biết thêm, sau thời gian tưởng như vô vọng, ngày 19/7, có kẻ lạ nhắn tin vào điện thoại và thông báo cháu Linh được một người phụ nữ tên Liên đưa sang Lào rồi bán sang Campuchia. Theo người này, cháu Linh đã bị bán cho một người phụ nữ bản địa với giá 1.000 USD.

“Họ liên tục nhắn tin và gửi email vào điện thoại yêu cầu đưa tiền sang để chuộc con về. Gia đình đề nghị được nói chuyện với Linh nhưng họ không đồng ý”, chị Thu cho biết. Cũng theo chị Thu, sau khi nhận được tin nhắn từ người lạ, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng, đồng thời vay mượn tiền để sang Lào và Campuchia tìm con.

Nói về hành trình tìm Linh, chị Thu cho biết: “Họ yêu cầu vào TP.HCM, sau đó lên cửa khẩu ở Tây Ninh rồi mua sim điện thoại bên Campuchia để liên lạc và làm theo hướng dẫn của họ. Sau khi sang Campuchia và tới địa điểm kẻ lạ mặt hẹn chuộc cháu Linh nhưng không hề gặp ai, anh Chung cũng không liên lạc được với những người đã hẹn”.

Rời Campuchia, gia đình và cơ quan công an đã trở về Hà Tĩnh để tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an Hà Tĩnh xác định cháu Linh đang ở khu vực Hà Nội. Ngay sau đó, Công an huyện Lộc Hà đã cử 3 trinh sát ra Hà Nội phối hợp với cơ quan địa phương truy tìm tung tích của Linh.

Sau mấy ngày tìm kiếm, tối 2/8/2019, tổ công tác phát hiện cháu Linh đang đi chơi tại phố đi bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), nên đã lập tức đưa Linh về Hà Tĩnh ngay trong đêm.