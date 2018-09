Nam thanh niên tá hỏa báo phát hiện gầm ô tô bị cài vật lạ đang cháy, nghi có gắn thuốc nổ

Ngày 10/9, ông Dương Xuân Thao - Trưởng Công an xã Tây Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp công an huyện điều tra làm rõ thông tin một thanh niên trên địa bàn khai báo phát hiện vật lạ nghi có chất nổ cài dưới gầm ô tô cá nhân.



Theo anh Trần Đức Q. (SN 1988, trú xóm Trung Tâm, xã Tây Thành), khoảng 20h ngày 8/9, anh Q. đến khu vực để xe của mình thì bất ngờ thấy khói bốc lên dưới gầm xe.

Vật lạ được đặt dưới gầm xe ô tô anh Q.

Tiến đến kiểm tra, anh Q. thấy dưới gầm xe của mình có 1 vật lạ hình tròn, được bọc bằng nhiều lớp bao bóng to bằng quả bưởi, xung quanh có 1 sợi dây đang bốc cháy.

Anh Q. nhặt lên kiểm tra thì thấy đó là một dây cháy chậm, được gắn với mẩu thuốc lá đang cháy dở. Nghi đó là quả mìn, anh Q. liền rút dây cháy chậm ra để dập tắt.

Quá hoang mang, anh Q. lập tức gọi điện báo cho lực lượng Công an xã Tây Thành đến để điều tra làm rõ sự việc.

"Tôi đưa cái này vào nhà thì thấy một ít thuốc nổ từ bọc này bị đổ ra nên nghi đó là quả mìn. vật này nặng 0,2kg", anh Q. nói.

Anh Q. nói kiểm tra thấy bên trong vật lạ có thuốc nổ.



Có mặt tại hiện trường, Ban Công an xã Tây Thành đã lập biên bản đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để điều tra làm rõ.

"Đến hiện trường, Công an xã đã lập biên bản đồng thời báo lên Công an huyện Yên Thành. Hiện Công an huyện Yên Thành đã đưa vật này về để điều tra làm rõ, hiện chưa rõ đây là vật gì", ông Thao thông tin.

Chiếc ô tô cá nhân của anh Q.



Cũng theo anh Q. hiện anh và gia đình anh rất hoang mang vì trong cuộc sống và công việc anh không hề có mâu thuẫn với ai. Anh Q. nghĩ có ai đó có ý đồ xấu với bản thân và gia đình mình nên mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc.