Lộ ảnh bạn gái tin đồn tình tứ dựa vào vai Quang Hải giữa chốn đông người

Cuối cùng sau mấy tháng khiến dân tình nhấp nhổm vì tin đồn hẹn hò, fan đã tìm ra bằng chứng hai năm rõ mười khẳng định chuyện Quang Hải và cô chủ tiệm nail Huyền My đang có quan hệ tình cảm. Bức ảnh mới nhất của cặp đôi chắc chắn sẽ khiến fan phát sốt bởi sự thân mật của Hải "con" cùng tình mới.

Trong ảnh, Quang Hải cười tươi tắn khi ở bên cô bạn gái xinh xắn. Huyền My thì thoải mái ôm lấy tay Quang Hải và dựa vào vai anh chàng tình tứ đến thế này thì chắc hẳn tình cảm trên mức bạn bè bình thường rồi.

Hơn nữa, cô nàng mới đây cũng đã khẳng định với fan rằng mình đã có người yêu, lại còn đang bên nhau hạnh phúc, vui vẻ. Trong mắt Huyền My, người yêu của cô là một chàng trai hoàn hảo không có điểm trừ. Và đó 99% chính là chàng cầu thủ ngôi sao của bóng đá Việt Nam Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải tình tứ bên cạnh bạn gái mới. Ảnh Mai Hà Phương.

Quang Hải và Huyền My dính tin đồn hẹn hò từ tháng 12 năm 2019. Fan đã soi ra một loạt bằng chứng anh chàng và cô gái Nghệ An thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội, cũng như có ảnh đi chơi chung cùng nhóm bạn. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 vừa qua, Huyền My cũng có mặt tại Thái Lan để cổ vũ Hải "con" cùng các đồng đội.