Nhật Lê vừa có bạn trai mới, bạn gái tin đồn của Quang Hải cũng khẳng định đã có người yêu và còn đang rất hạnh phúc

Chuyện về những người đẹp xung quanh tiền vệ Nguyễn Quang Hải luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng lẫn giới truyền thông. Mới hôm qua dân tình đang sốt rần rần khi soi ra "tình cũ" Quang Hải là hot girl Nhật Lê đã có bạn trai mới thì hôm nay 6/1, đến lượt bạn gái tin đồn của Quang Hải là Huyền My cũng chia sẻ về chuyện tình cảm khiến fan xôn xao.

Trong phần đặt câu hỏi trên Instagram cá nhân, Huyền My đã giải đáp các thắc mắc của người hâm mộ về tình trạng yêu đương hiện tại. Khi fan hỏi "Chị có người yêu chưa", cô nàng liền đáp "Chị có rồi". Nói về cuộc sống hiện tại cô nàng có đang được hạnh phúc và vui vẻ cùng người bên cạnh mình hay không, cô gái Nghệ An trả lời rằng "Tất nhiên là có rồi". Tâm sự mỏng của Huyền My khiến fan nghĩ ngay đến chàng tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Cặp đôi đang dính tin đồn hẹn hò rồi lại rạn nứt nhưng với lời khẳng định của cô gái, fan lại tin rằng chuyện tình của cặp đôi vẫn đang mặn nồng.

Những chia sẻ đáng chú ý của Huyền My, bạn gái tin đồn của Quang Hải.

Bên cạnh đó, bạn gái tin đồn của Quang Hải cũng chia sẻ về quan điểm sống, về việc yêu ghét của mỗi người dành cho mình: "Chị luôn cảm thấy hạnh phúc với tất cả những thứ xảy ra trong cuộc sống của mình. Mọi thứ đều có nguyên do của nó mà". Hay khi bị mọi người chê bai thì Huyền My cho biết "nói buồn thì cũng không phải nhưng bản thân không thể lấy lòng hết tất cả mọi người mà em. Mình cứ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể là được rồi".