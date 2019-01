Lấy cảm hứng "quá tay", Bí Mật Trường Sanh Cung "chôm" đủ 3 phim cung đấu hot nhất vào một hậu cung?

Ngay ở thời điểm Bí Mật Trường Sanh Cung còn chưa lên sóng, cộng đồng mọt phim, đặc biệt là những khán giả của dòng phim cung đấu đã lên án gay gắt về việc NSX Bí Mật Trường Sanh Cung công bố tạo hình và nội dung phim không khác gì Diên Hi Công Lược của Vu Chính. Đã vậy, bộ phim còn mạnh dạn "quảng cáo" là sát sử khi đưa nguyên tên của một cung điện thời nhà Nguyễn là Trường Sanh Cung làm tên cho tác phẩm.

Bất chấp việc phản đối của khán giả, vừa qua NSX của Bí Mật Trường Sanh Cung đã tung lên youtube tập đầu tiên với vô vàn tình tiết đạo nhái từ ba bộ phim cung đấu hot nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, đó là: Diên Hi Công Lược, Hậu Cung Như Ý Truyện và Chân Hoàn Truyện.

Khoan bàn đến tạo hình của diễn viên hay tên của bộ phim, Bí Mật Trường Sanh Cung mang đến cho khán giả một nội dung "đạo nhái" toàn tập.

Đạo từ Hậu Cung Như Ý Truyện

Ngay ở phân cảnh mở màn của bộ phim, hoàng hậu trong Bí Mật Trường Sanh Cung kêu cung nữ trang điểm đậm hơn một chút vì lí do đang mang thai nên gương mặt có phần "ảm đạm". Chi tiết này giống hoàn toàn với tập 38 của Hậu Cung Như Truyện, khi Lang Hoa (Đổng Khiết) yêu cầu cung nữ trang điểm đậm hơn cho mình. Để giấu tình trạng bệnh tình với mục đích được đi chuyến đi Đông Tuần.

Hoàng hậu của Bí Mật Trường Sanh Cung thần thái nhợt nhạt và yêu cầu cung nữ "make up" đậm cho mình.

Từ góc máy cho đến nội dung đều trùng khớp với Hậu Cung Như Ý Truyện.

Đạo sang đến Chân Hoàn Truyện

Trong màn các tú nữ gặp nhau ở trong cung, Bí Mật Trường Sanh Cung tiếp tục "nhái" lây qua tác phẩm cung đấu Chân Hoàn Truyện. Khi để vị tú nữ mặc màu tím nổi bật nhưng có thái độ ngang ngược, bắt tú nữ khác phải quỳ xuống dưới chân mình để xin lỗi. Tình tiết này hoàn toàn trùng khớp với tập một của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, khi nhân vật An Lăng Dung vô tình làm rơi chén canh đổ vào y phục của Hạ Đông Xuân, một tiểu thư nhà quyền quý. Ngay lúc đó may mắn có Chân Hoàn giải vây.

Nhân vật diện áo màu tím nổi bật ăn nói ngỗ ngược hoàn toàn đạo nhái từ hình tượng của Hạ Đông Xuân trong Chân Hoàn Truyện.

Đây mới là "phiên bản gốc" mà các bạn đã từng xem qua.

Nhân vật chính tên Ngô Thuỵ Anh ra tay tương trợ.

Ở Chân Hoàn Truyện, Chân Hoàn là người ra tay lên tiếng giúp An Lăng Dung.

Và phim cung đấu hot nhất 2018 Diên Hi Công Lược, sao có thể quên được?

Với độ "hot" của Diên Hi Công Lược trong năm 2018, thì ngại gì mà biên kịch của Bí Mật Trường Sanh Cung không thêm thắt một ít vào bộ phim. Điển hình như nhân vật Trang phi do Cao Thái Hà đảm nhận, khán giả vừa nhìn đã thấy bóng dáng "chua ngoa" đâu đó của Cao quý phi (Đàm Trác) trong Diên Hi Công Lược.

Màu xanh này liệu có đủ làm các bạn cảm thấy "thân quen"?

Chính xác thì đây là hình tượng của Cao "wifi" trong Diên Hi Công Lược.

Màn "nhái" trắng trợn nhất của nhân vật này có lẽ là khoảnh khắc Trang phi chê bai tú nữ ốm yếu không chăm sóc được hoàng thượng. Trong Diên Hi Công Lược, ai cũng biết Cao quý phi là người đặc biệt có cái miệng "khẩu nghiệp" nhất hậu cung, thường xuyên chê bai ngoại hình, "body shaming" người khác. Trong tập 1 của Diên Hi Công Lược, Cao quý phi cũng từng lên tiếng về cân nặng của tú nữ.

Màn chê bai "cân nặng" vô cùng quen thuộc của Trang phi

Giống hệt với Cao quý phi trong Diên Hi Công Lược.

Phản ứng của cư dân mạng thế nào?

Với một tác phẩm "đạo nhái" toàn tập như vậy, những tưởng là lượng view sẽ tương đối khá khẩm lắm, tuy nhiên, từ tối ngày 15/1 đến nay, bộ phim còn chưa vượt ngưỡng 10,000 lượt xem. Sở dĩ như vậy là do trước đó trên facebook, toàn bộ các fanpage, group từ các fan của dòng phim cung đấu đã "cử người đại diện" cap ảnh phim và tóm tắt nội dung, còn lại tuyệt đối không bấm vào link youtube để xem, hay làm bất kì động thái nào có thể tăng view cho Bí Mật Trường Sanh Cung.

Lượt xem "lẹt đẹt" của Bí Mật Trường Sanh Cung tới thời điểm hiện tại.

Động thái cứng rắn của cư dân mạng về việc quyết tâm không xem phim.

Bình luận của khán giả bên dưới kênh youtube, có thể không đúng về mặt lịch sử, tuy nhiên đạo nhái là điều không thể chấp nhận được.