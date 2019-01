Thay mặt làng phim Hoa Ngữ chơi "Thử thách 10 năm": Chắc chắn ai cũng háo hức tham gia trừ "chúa drama" số 10!

Nhận định cho rằng thời gian là cái vô hình, chẳng ai có thể nhìn thấy được nó rõ ràng là một quan điểm sai lầm, cứ nhìn sự thay đổi của cảnh quan xung quanh, hay chỉ đơn giản nhìn lại bản thân mình sẽ thấy thời gian hữu hình đến mức nào. Vậy nên chẳng có gì lạ khi trào lưu "10 năm nhìn lại" với hashtag 10yearchallenge đang khuynh đảo cư dân mạng trong những ngày đầu năm 2019, giật mình nhìn lại thấy thời gian đã thay đổi bản thân đến mức nào. Trong vô số cái hữu hình mà thời gian hiện diện rõ nhất không thể không nhắc đến lĩnh vực giải trí, đặc biệt là phim ảnh.

Vậy nên hãy nhìn lại 10 năm trước, dàn sao Hoa Ngữ mà chúng ta yêu mến ở thời điểm hiện tại họ đã vào nghề, thăng tiến, toả sáng và đặc biệt là bộ phim nào đã đưa tên tuổi của họ tiến xa như ở thời điểm hiện tại.

Nét đẹp ngây thơ trong sáng của Dương Mịch cách đây 10 năm.

Phim bắt đầu khi Cảnh Thiên (Hồ Ca) là một chàng trai 19 tuổi làm thuê ở cửa hiệu đồ cổ Vĩnh An, thành Dương Châu. Anh có tài nhận biết đồ cổ, rất mê tiền, mục tiêu trở thành ông chủ của Vĩnh An Đường và mong muốn trở thành người giàu có nhất thành Dương Châu.

Cũng từ bộ phim này, "chiến hạm đam mỹ" mang tên Hoắc - Hồ chính thức được thiết lập.

Cảnh Thiên quen biết Tuyết Kiến (Dương Mịch), là thiên kim tiểu thư nhà họ Đường. Do được nuông chiều từ bé nên Tuyết Kiến khá bướng bỉnh và đanh đá. Thế nhưng thực chất, cô rất ấm áp, tốt bụng và dễ thương, tính cách hoạt bát, đáng yêu. Anh bị cuốn vào cuộc tranh chấp trong nội bộ Đường gia, rồi cuộc chiến giữa Đường Môn với Tích Lịch Đường. Với sự giúp đỡ của đại đệ tử phái Thục Sơn là Từ Trường Khanh (Hoắc Kiến Hoa), Cảnh Thiên phá được âm mưu của Tích Lịch đường chủ La Như Liệt và vạch mặt được những kẻ phản bội của Đường Gia. Sau đó, anh gặp lại Ma Tôn Trùng Lâu và tìm lại được Ma Kiếm cũng như người em gái Long Quỳ bị phong ấn trong Ma Kiếm suốt 1000 năm.

Ở thời điểm hiện tại, Dương Mịch đã trở thành nữ hoàng phim truyền hình Trung Quốc với số lượng tác phẩm đồ sộ, cô vừa li hôn với Lưu Khải Uy và vướng tin đồn hẹn hò Lý Lịch Phong. Hoắc Kiến Hoa "đạp đổ" thuyền đam mỹ của mình và Hồ Ca bằng việc cưới Lâm Tâm Như làm vợ và có một cô con gái kháu khỉnh. Riêng Hồ Ca, tự khi nào anh đã trở thành "khách mời" quen thuộc của hot search weibo mỗi lần có tin ai đó cưới vợ lấy chồng.

10 năm trước là Từ Trường Khanh "nam thần đam mỹ", 10 năm sau trở thành Càn Long bị cả Hậu Cung của Châu Tấn thù ghét.

Nhan sắc của Hồ Ca không thay đổi, độ "ế" vẫn trường tồn theo thời gian.

Rũ bỏ đi nét ngây thơ trong sáng, Dương Mịch trở thành nữ hoàng phim cổ trang và là bà mẹ một con hot nhất nhì Trung Quốc.

Lý Dịch Phong (vai khách mời Tả Bác) – Hoàng Tử Tennis

Lý Dịch Phong "ngố tàu" lúc mới vào nghề.

Hoàng tử tennis là bộ phim chuyển thể từ bộ truyện ăn khách của Nhật nói về cậu thiếu niên Long Mã (Tần Tuấn Kiệt) được coi là thiên tài của bộ môn tennis. Sau khi cùng gia đình trở về từ Mỹ, cậu đã tham gia vào CLB tennis của trường và nhanh chóng trở thành một hotboy trong trường được các nữ sinh yêu quý. Trong quá trình học tập và rèn luyện tại ngôi trường này, Long Mã cùng các đàn anh của mình vượt qua bao khó khăn, thử thách để thi đấu tại các giải trong khu vực. Bộ phim nói về sức trẻ, sự nhiệt huyết theo đuổi ước mơ tuổi thanh xuân, không nên dễ dàng bỏ cuộc vì chúng ta luôn có những người ủng hộ mình bên cạnh. Trong phim, Lý Dịch Phong chỉ đóng một vai rất nhỏ.

Ở thời điểm hiện tại Lý Dịch Phong đã trở thành "nam thần" của làng giải trí, với dung mạo càng ngày càng anh tuấn, Lý Dịch Phong nhận được vô số lời đề nghị đóng phim. Bên cạnh việc xuất hiện dày đặc trên truyền hình, Lý Dịch Phong cũng đang dần chuyển mình sang tấn công mảng điện ảnh.

Dậy thì thế này đã thành công chưa?

10 năm trước, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đóng vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của Phùng Thiệu Phong.

Bộ phim nói về cuộc đời đầy đau khổ và đắng cay của Lan Yên (An Dĩ Hiên). Từ nhỏ cô đã bị mẹ kế hành hạ, định đem bán cô cho kỹ viện nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lãnh Vân (Hà Thịnh Minh) cô đã trốn thoát được. Ngỡ tưởng đã bước sang trang mới của cuộc sống nhưng dường như mọi sóng gió của cô mới chỉ bắt đầu, dường như câu nói "Hồng nhan bạc phận" sinh ra là để dành cho cô.

Phùng Thiệu Phong vào chính Thẩm Triều Tông trong Toả Thanh Thu

Thẩm Triều Tông là đối thủ cạnh tranh của Châu Thế An (ông chủ của Lan Yên). Để thắng Châu Thế An, Triều Tông đến tìm Giang Vũ Bình vay tiền. Vũ Bình vốn có tình cảm với Triều Tông nhưng không dám làm gì ảnh hưởng đến thân phận tiết phụ, vì thế cô cố ý đánh cược với Triều Tông, muốn anh dụ dỗ Lan Yên, không ngờ Triều Tông yêu Lan Yên thật lòng. Để cứu cô, anh bày kế đưa Châu Thế An vào tròng khiến nhà họ Châu tán gia bại sản.

Sau 10 năm, từ bạn diễn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành "nhân tình trọn đời" bằng việc thông báo đăng kí kết hôn đúng dịp năm mới 2019. Cả hai cũng đang khuynh đảo màn ảnh nhỏ với bộ phim Minh Lan Truyện.

Nhan sắc sau 10 năm chỉ "mặn" lên chứ không hề có dấu hiệu suy giảm của Phùng Thiệu Phong.

Xin phép được để ảnh này ở đây và không nói gì thêm cho fan Triệu Lệ Dĩnh bớt đau lòng.

Cả hai đã về chung một nhà và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sau thử thách 10 năm.

Phạm Băng Băng (Kim Đại Ban)

Kim Đại Ban chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn nổi tiếng Bạch Tiên Dũng. Bối cảnh phim trải dài từ Thượng Hải đến Đài Loan vào thập niên 40 - 60 của thế kỷ 20. Kim Triệu Lệ (Phạm Băng Băng) là vũ nữ tài sắc nhất tại hộp đêm Bách Lạc Môn được bao chàng trai vây quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô chỉ dành tình cảm cho chàng thư sinh Thịnh Nguyệt Như (Châu Du Dân) bất chấp mọi ngăn cản từ phía gia đình người yêu. Thế nhưng, định kiến khắt khe của nghề vũ nữ đã buộc họ phải lìa xa nhau. Và từ đó, cuộc đời của Kim Triệu Lệ là những chuỗi ngày sóng gió.

Sau 10 năm, ở thời điểm hiện tại Phạm Băng Băng không còn là cái hot nữa, nữ hoàng thị phi của Trung Quốc vướng phải scandal "hợp đồng âm dương" trốn thuế. "Phốt" của nữ diễn viên lớn tới nỗi toàn bộ hoạt động của cô tới giờ vẫn còn bị phong toả, hôn lễ của cô và Lý Thần hoãn vô thời hạn.

Chẳng còn danh tiếng như cách đây 10 năm, hình ảnh gần nhất của Phạm Băng Băng được cánh săn ảnh chụp lại lúc vô làm tới Studio của mình làm việc được cho là không có phong thái của "Phạm tổng" ngày nào.

Chu Nhất Long (Tái Sinh Duyên)

Đây là bộ phim điện ảnh tình cảm hài hước được lên sóng vào 10/4/2009 với sự tham gia diễn xuất của Chu Nhất Long, Mạnh Sương, Hà Đỗ Quyên. Tái Sinh Duyên nói về cô gái bán thịt lợn Kim Lan (Mạnh Sương) lỡ phải lòng yêu đại úy Hồ Khải (Lưu Vị) sau khi Hồ Khải cứu cô khỏi lúc khó khăn. Nguyễn Ứng là một tên thích khách bị Kim Lan đánh nên đã bị mất trí nhớ tạm thời. Sau khi tỉnh lại, Kim Lan nói dối Nguyễn Ứng là anh họ của cô, đưa hắn về nhà mình. Kim Lan đã nhiều lần ra tay sát hại Nguyễn Ứng nhưng chưa từng thành công, ngược lại còn làm bản thân bị thương vô số lần. Còn Nguyễn Ứng thì ngược lại, trong thời gian sống ở nhà Kim Lan, hắn đã dần dần yêu cô thế nhưng trong lòng Kim Lan lại chỉ có mình Hồ Khải.

Đôi mắt thắm đẫm "gió xuân" của Chu Nhất Long không lẫn đi đâu được.

Xuyên suốt 10 năm, sự nghiệp của Chu Nhất Long luôn ở mức "tầm tầm", chuyên đảm nhận vai phụ và không toả sáng lên được. Cho đến khi bộ phim Trấn Hồn, tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên được đông đảo công chúng đón nhận. Tuy chỉ là web drama nhưng sức hút của Trấn Hồn mạnh mẽ tới nổi liên tục là đề tài được bàn luận nhiều nhất trên weibo. Nhờ Trấn Hồn, Chu Nhất Long trở thành cái tên "lưu lượng" hàng đầu ở thời điểm hiện tại.

Sau thử thách 10 năm, càng nổi tiếng Chu Nhất Long lại càng điển trai.

Tần Lam (Hồng Sắc Điên Ba)

Phú Sát Hoàng Hậu cách đây 10 năm của các bạn đây...

Trong thời kì kháng chiến, đảng viên ĐCS Hứa Thiếu Thanh (Quách Hiểu Đông) và điệp vụ Lưu Vĩnh Cường (Lưu Thiếu Kiện) trà trộn vào quân địch nằm vùng. Trong quá trình hoạt động ngầm, bằng tài năng và sự nhạy bén của bản thân, 2 người họ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, mang lại những chuyển biến tích cực cho cuộc cách mạng. Trong quá trình nằm vùng, Hứa Thiếu Thanh và Tân Tình (Tần Lam) luôn giữ vững niềm tin, sự trung thành với tổ quốc và tình cảm dành cho nhau, thậm chí họ còn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đối phương.

Sau 10 năm, Tần Lam từ một diễn viên chật vật tìm lại hào quang, đã toả sáng rực rỡ với vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu đoan trang hiền thục trong Diên Hi Công Lược. 2019 được cho sẽ là một năm bùng nổ của Tần Lam.

Từ hình tượng "đả nữ" cầm súng hiên ngang, sau thử thách 10 năm, Tần Lam trở thành người phụ nữ trong mơ của mọi cánh đàn ông vì vẻ ngoài đoan trang hiền thục.

Lâm Y Thần & Trịnh Nguyên Sướng (Love or Bread)

Thiện Mỹ (Lâm Y Thần) là một cô gái hiền lành và luôn lạc quan yêu đời. Hàng ngày cô phải cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi những người trong gia đình và cả cậu bạn trai đang học cao học ở Hàng Châu. Khi cậu bạn trai Cảnh Dụng (Ngô Kiện Phi) sắp tốt nghiệp, Thiện Mỹ quyết định kết hôn với anh mặc cho gia đình và bạn bè phản đối kịch liệt. Thiện Mỹ được Cảnh Dụng chăm sóc rất chu đáo nên cô bị chìm đắm trong men say hạnh phúc để rồi cô phải thất tình khi đồng tiền làm thay đổi con người, Thiện Mỹ thẫn thờ, tàn tạ trở về Đài Loan.

Thiện Mỹ về Đài Loan nhưng không dám về nhà và liên lạc với bạn bè. Cô phải thuê một nhà trọ cũ kỹ ở tạm. Chính tại đây cô đã gặp Frank (Trịnh Nguyên Sướng) là một anh chàng quần áo bảnh bao, dáng vẻ như công tử con nhà giàu nhưng thực sự nghèo rớt mồng tơi. Cuộc đời của anh chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Nhưng bản chất của Frank là một người tốt, có trách nhiệm với việc mình làm và với người mình yêu thương. Anh chàng này luôn gây phiền, đấu khẩu khiến Thiện Mỹ nhức cả đầu.

Hình ảnh quảng bá bộ phim cách đây 10 năm của hai diễn viên.

Hai người khác nhau hoàn toàn nhưng có một điểm chung là đều đang khổ vì tiền. Từ chỗ xem Thiện Mỹ như cái gai trong mắt, dần dần Frank lại nảy sinh tình cảm với cô. Frank không dám thổ lộ mà chỉ âm thầm giúp đỡ Thiện Mỹ. Cô cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh.

Ở thời điểm hiện tại, Lâm Y Thần vừa tái ngộ với khán giả qua tác phẩm Tiểu Nữ Hoa Bất Khí, bộ phim đang được công chúng đón nhận và là sự trở lại thành công của Lâm Y Thần. Riêng Trịnh Nguyên Sướng, cái bóng quá lớn của những năm đóng phim thần tượng khiến cho sự nghiệp của nam diễn viên có phần chững lại, không còn hot như ở thời điểm 10 năm trước.

Lâm Y Thần với thử thách 10 năm, lúc trước làm cô tiểu thư đỏng đảnh, 10 năm sau biến hình thành "ăn xin".

Trịnh Nguyên Sướng dần mất vị trí trong lòng khán giả vì không vượt qua nổi cái bóng quá lớn trong lòng khán giả.

Vu Chính (Mai Khôi Giang Hồ)

Bộ phim được ra mắt vào năm 2009 của Vu Chính.

Mai khôi giang hồ là một bộ phim truyền hình Trung Quốc - Hồng Kông dài 30 tập được nhà biên kịch Vu Chính sản xuất năm 2008. Phim do Viên Anh Minh và Viên Thiếu Kiệt đạo diễn với sự cộng tác của các ngôi sao truyền hình đến từ Trung Quốc và Hồng Kông như Hoắc Tư Yến, Tôn Phi Phi, Chung Hán Lương...

Hình ảnh "studio" của Vu Chính năm 2009.

Cũng là Vu Chính năm 2009 nhưng ở một tay máy khác.

Sở dĩ nhắc đến bộ phim này là bởi trong năm 2009, Vu Chính đã "chuyển thể" ngược tác phẩm điện ảnh này thành tiểu thuyết văn học mang tên Lưỡng Sinh Hoa Chi Mai Khôi Giang Hồ. Đến năm 2013, sau khi Mỹ Nhân Của Hoàng Đế của Vu Chính được công chiếu thì Mai Khôi Giang Hồ lại được dịp "hot" lại vì nội dung giữa hai phim ….giống nhau đến lạ kỳ! Phải chăng Vu Chính đã đạo nhái lại chính tác phẩm của mình sao?

Vu Chính sau thử thách 10 năm, trẻ trung và vẫn là "drama queen" của làng giải trí.

Vậy mới thấy "tiểu nha đầu" Vu Chính đã "drama queen" từ cách đây 10 năm trước, dù ngoại hình có phần thon gọn đi nhưng mức độ "thị phi" của biên kịch họ Vu chỉ có "béo lên" chứ không hề thuyên giảm.