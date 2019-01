Poster "Hai Phượng" của Ngô Thanh Vân nhìn có na ná siêu phẩm của Won Bin

Càng gần đến Tết Nguyên Đán, các NSX liên tục quảng bá đứa con tinh thần của mình đến công chúng bằng nhiều hình thức. Chỉ tính riêng trong ngày 15/1, khán giả liên tiếp đón nhận những thông tin mới từ hậu trường nhân vật Xẩm của Trấn Thành trong Trạng Quỳnh, cho đến Cua Lại Vợ Bầu của đạo diễn Nhất Trung cũng tung ra trailer. Về phía Ngô Thanh Vân, "đả nữ" cũng chọn ngày này để hâm nóng sự quan tâm của công chúng dành cho dự án hành động Hai Phượng với poster chính thức.

Tuy nhiên, ngay khi chiếc poster chính thức vừa được tung ra, nếu tinh mắt sẽ nhận ra poster của Hai Phượng có "concept" khá tương đồng với siêu phẩm điện ảnh Hàn Quốc cách đây 8 năm - The Man From Nowhere (tựa tiếng Việt: Người Vô Danh Tính).

Poster chính thức của Hai Phượng...

Được cho là giống "The Man From Nơhere" đến bất ngờ.

Khi đặt cạnh, hai poster trông như cùng một người thiết kế.

Khi đối chiếu về mặt nội dung, cả hai bộ phim Hai Phượng và The Man From Nowhere cũng có không ít điểm tương đồng. Phim của Ngô Thanh Vân tập trung khai thác chủ đề hành trình Hai Phượng giải cứu con gái của mình thoát khỏi bọn tội phạm, chuyên bắt cóc trẻ em và buôn bán nội tạng.

The Man From Nowhere thì lại kể về gã sát thủ chuyên nghiệp Cha Tae Shik (Won Bin). Sau biến cố cuộc đời, Tae Shik phải "rửa tay gác kiếm - quy ẩn giang hồ". Xui xẻo thay, chưa được bao lâu thì cô nhóc hàng xóm So Mi, người duy nhất thường xuyên nói chuyện với Tae Shik bị bắt cóc. Nguyên nhân là do mẹ của So Mi dây dưa vào một đường dây buôn ma tuý. Không thể để "cô bạn" của mình rơi vào tay kẻ ác, Tae Shik phải lộ diện và tìm cách giải cứu So Mi.

Hai Phượng kể về hành trình giải cứu con gái đầy nguy hiểm của Ngô Thanh Vân khỏi tay bọn buôn người.

The Man From Nowhere lại kể về cuộc giải cứu cô bé hàng xóm So Mi của Tae Shik.

Hai Phượng là bộ phim hành động do chính nhà sản xuất Ngô Thanh Vân thủ vai chính. Phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt kết hợp cùng với Studio68 thực hiện. Bộ phim dự kiến sẽ phát hành vào ngày 22/02/2019.