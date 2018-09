Làm vợ D.O. (EXO), mỹ nhân Hàn gây sốt vì được ví với Song Hye Kyo, thần thái hơn cả nữ chính

Vừa lên sóng hai tập đầu tiên hôm 10/9 và 11/9, tác phẩm cổ trang 100 Days My Prince (Lang Quân 100 Ngày) đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả cùng thành tích rating ấn tượng: 5,026% cho tập 1 và 6,199% cho tập 2. Kết quả này cũng giúp 100 Days My Prince lập nên kỉ lục mới, đó là bộ phim thuộc khung giờ thứ Hai - thứ Ba có rating tập mở màn cao nhất lịch sử đài tvN.

"Lang Quân 100 Ngày".

Một phần sức hút của Lang Quân 100 Ngày đến từ hai diễn viên chính được khán giả trẻ yêu mến D.O. (EXO) và Nam Ji Hyun. So với cặp đôi chính, dàn diễn viên phụ của phim tuy kém tiếng hơn nhưng cũng đang dần chứng tỏ được năng lực diễn xuất của mình qua từng tập. Trong số họ, nữ thứ Han So Hee đang được người xem đặc biệt chú ý vì nhan sắc xuất chúng cùng thần thái sắc sảo.

Trong phim, Han So Hee thủ vai Kim So Hye, vợ của Thế tử Lee Yool (D.O.). Thân là nữ phụ, xinh đẹp hơn nữ chính, không khó hiểu khi Han So Hee lại bị nam chính - hay cũng chính là đức lang quân của mình - lạnh nhạt. Thậm chí, Lee Yool còn không ngủ chung với Kim So Hye.

Ngay từ khi mới xuất hiện, nhân vật Kim So Hye đã gây chú ý vì quá xinh đẹp.

Chưa bàn tới diễn xuất, Han So Hee được nhận xét là xinh đẹp hơn cả nữ chính Hong Shim/Yoon Yi Seo (Nam Ji Hyun).

Không chỉ đến Lang Quân 100 Ngày Han So Hee mới gây sốt với vẻ đẹp của mình. Trước đó, cô từng có thời gian làm dậy sóng cộng động mạng vì ngoại hình được nhận xét là quá giống đàn chị Song Hye Kyo. Cùng với Chae Soo Bin, Shin Se Hwi, Kim Yong Ji hay Moon Ga Young, ngôi sao Money Flower là một trong những mỹ nhân 9X mới nổi được chú ý nhất hiện nay nhờ nhan sắc vượt trội.

Han So Hee được nhận xét là rất giống Song Hye Kyo.

Cô là một trong những sao nữ mới nổi được chú ý nhất hiện nay nhờ nhan sắc.

Han So Hee tại họp báo "Lang Quân 100 Ngày".

Trong khi đó, Lang Quân 100 Ngày là bộ phim hài - lãng mạn xoay quanh Thế tử Lee Yool. Sau khi rơi xuống vực và suýt chết vì bị ám sát, Lee Yool bị mất trí nhớ và lang thang suốt 100 ngày với một thân phận và nhân cách mới. Trong khoảng thời gian này, chàng gặp gỡ Hong Shim (Nam Ji Hyun), người con gái năm xưa mà chàng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lang Quân 100 Ngày hiện đang được lên sóng vào thứ Hai - thứ Ba hàng tuần trên đài tvN.