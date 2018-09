7 năm trước, "tiểu Song Joong Ki" này là sao nhí siêu hot ở Hàn vì đẹp trai đúng chuẩn thiếu gia

Nhắc đến các sao nhí Hàn Quốc được chú ý nhất ở thời điểm hiện tại thì khán giả thường nghĩ tới "tiểu soái ca" Nam Da Reum. Tuy nhiên cách đây khoảng 6 - 7 năm, có một "tiểu soái ca" khác cũng "đắt show" chẳng kém gì Nam Da Reum bây giờ, đó là Kang Chan Hee (sinh năm 2000). Với ngoại hình ấn tượng, sao nhí này từng có cơ hội đảm nhận phiên bản thời thơ ấu trên màn ảnh của hàng loạt nam thần đình đám.

Kang Chan Hee trên màn ảnh nhỏ năm 2011.

Bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2009, số lượng vai diễn của Kang Chan Hee đến nay tuy không nhiều nhưng lại được khán giả nhớ đến dài lâu. Nổi bật nhất trong số này có thể kể đến Cha Dong Joo (Kim Jae Won đảm nhận phiên bản trưởng thành) trong Can You Hear My Heart (2011); Kang Tae Joon (Minho) trong To the Beautiful You (2012) và Kang Ma Ru (Song Joong Ki) trong Nice Guy (2012).

Vẻ ngoài xinh trai của Kang Chan Hee khiến công chúng xao xuyến.

Ngoại hình công tử, thư sinh của Kang Chan Hee được khen ngợi là quá hoàn hảo cho vai thiếu gia Cha Dong Joo. Chẳng những phù hợp để làm "hoàng tử nụ cười" Kim Jae Won phiên bản nhí, Kang Chan Hee còn được nhận xét là có ngoại hình và thần thái rất giống Song Joong Ki. Trường hợp "lệch tông" duy nhất có lẽ là To the Beautiful You khi sao nhí này và Minho (SHINee) có đường nét khá khác biệt. Thế nhưng dẫu sao, cả hai vẫn có điểm chung là đều là mỹ nam.

Kang Chan Hee rất hợp với các vai thiếu gia nhà giàu.

Không chỉ là phiên bản nhí hoàn hảo của "hoàng tử nụ cười" Kim Jae Won,...

...Kang Chan Hee còn được khen ngợi khi vào vai Kang Ma Ru (Song Joong Ki) thời nhỏ trong "Nice Guy".

Hay Kang Tae Joon (Minho) trong "To the Beautiful You".

Hiện tại, Kang Chan Hee đã 20 tuổi, không còn là sao nhí và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc với tư cách thành viên nhóm nhạc Kpop SF9, dưới nghệ danh Chani. Trong những năm gần đây, anh chàng có đảm nhận vai phụ trong một số bộ phim truyền hình như Splendid Politics hay hit hình sự Signal. Sau nhiều năm, vẻ điển trai của Kang Chan Hee vẫn khiến nhiều fan hâm mộ phải xao xuyến.