Kim Soo Hyun nhận thù lao đến 64 tỉ đồng cho màn tái xuất sau 5 năm ở ẩn

Đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau tới 5 năm vắng bóng trong vai chính, sự xuất hiện của "cụ giáo" Kim Soo Hyun trong dự án mới được xác nhận - Psycho But It's Okay (tạm dịch: Điên Thì Có Sao) hiện nay được mong đợi không kém cạnh bom tấn The King: The Eternal Monarch (Quân Vương Bất Tử) của Lee Min Ho. Theo thông tin được tờ OSEN tiết lộ vào ngày 7/2, nhiều nguồn tin chia sẻ mức cát xê của Kim Soo Hyun cho Psycho But It's Okay rơi vào khoảng 200 triệu won (tương đương 4 tỉ VNĐ) cho một tập phim, chưa tính đến những phát sinh sau đó. Hơn nữa, những dự án phim truyền hình thường có 16 tập, tức mức cát xê tổng của Kim Soo Hyun cho sự trở lại này có thể lên tới 64 tỉ VNĐ.

Mức cát xê cho 1 tập phim của Kim Soo Hyun rơi vào 4 tỉ VNĐ.

Mức cát xê này được "định giá" dựa trên sự kì vọng cho "ngôi sao Hallyu" Kim Soo Hyun, nam diễn viên liên tiếp dành được thành công với loạt dự án Moon Embracing the Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời), My Love From The Star (Vì Sao Đưa Anh Tới) cho đến Producer (Hậu Trường Giải Trí). Thêm việc dự án đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài, kể từ khi Kim Soo Hyun xuất ngũ vào tháng 7/2019, bộ phim hứa hẹn sẽ dành được lợi nhuận bản quyền cho các dịch vụ trực tuyến như Netflix,...

Kim Soo Hyun chính là bảo chứng thành công phim truyền hình.

Trên thực tế, trước khi trở lại chính thức, Kim Soo Hyun đã khiến MXH bùng nổ chỉ bằng cách xuất hiện với vai trò cameo trong Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái) và Crash Landing on You (Tình Yêu Hạ Cánh) vô cùng ngắn ngủi. Cộng thêm với thế mạnh vẻ ngoài chẳng hề thay đổi, Kim Soo Hyun ngày càng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn bởi diễn xuất tự nhiên, sức hút hạng khủng dù chỉ là vai cameo. Bên cạnh đó, khán giả đặt sự kì vọng vô cùng lớn cho sự trưởng thành trong diễn xuất của Kim Soo Hyun trong Psycho But It's Okay sau 5 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.​​

Vai cameo có sức tác động khủng hai lần gọi tên Kim Soo Hyun.

Psycho But It's Okay dự kiến lên sóng vào nửa đầu năm 2020 trên kênh truyền hình tvN.