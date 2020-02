Chính thức: "Cụ giáo" Kim Soo Hyun xác nhận tái xuất với siêu phẩm đài tvN, hoàn kiếp "nghèo rớt" như Crash Landing on You!

Sau một thời gian đợi chờ xem xét, "cụ giáo" Kim Soo Hyun đã chính thức được chính đài "hắc mã" tvN xác nhận trở lại màn ảnh nhỏ với Psycho But It's Okay (tạm dịch: Điên Thì Có Sao). Sự mong chờ ngày càng tăng mạnh mẽ sau sự xuất hiện đặc biệt của Kim Soo Hyun với vai cameo trong hai siêu phẩm đình đám nhất tvN thời gian qua Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái) và Crash Landing on You (Tình Yêu Hạ Cánh). Psycho But It's Okay cũng đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun trong vai chính sau 5 năm vắng bóng kể từ Producer (Hậu Trường Giải Trí).

Psycho But It's Okay thuộc thể loại kì ảo, lãng mạn xoay quanh một nhân viên sức khỏe cộng đồng, sống nhờ vào khoản tiền 1.8 triệu won/tháng cùng một nhà viết truyện mắc triệu chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một người đàn ông phủ nhận sự tồn tại của tình yêu và một người phụ nữ không biết tình yêu là gì, bất ngờ bị trói buộc vào định mệnh đã an bài, rơi vào lưới tình của đối phương. Bộ phim được tvN miêu tả: "một câu chuyện tình yêu xoa dịu tâm hồn tương đồng với một cuốn sách kì ảo".

Kim Soo Hyun sẽ đảm nhận vai nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng Moon Kang Tae. Anh đã mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, trở thành trụ cột gia đình khi vẫn còn ít tuổi. Moon Kang Tae đã dành cả cuộc đời để chăm sóc anh trai của mình mắc chứng tự kỉ, cố gắng sống qua từng tháng với khoản tiền chỉ đủ đảm bảo cho cả hai khỏi cơn đói, duy trì một mái nhà chung cho hai anh em. Ngày càng kiệt sức cùng cơn stress trực trào bùng nổ mỗi ngày với tình hình hiện tại, Moon Kang Tae không có bất cứ giấc mơ lớn nào, hay hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Psycho But It's Okay được cầm trịch bởi đạo diễn Park Shin Woo, người đứng sau thành công của hai siêu phẩm khác nhà tvN Encounter (Gặp Gỡ) và Jealousy Incarnate (Muôn Kiểu Ghen Tuông). Trước đó, nữ diễn viên Seo Ye Jin đang thảo luận cho vai nữ chính, và bộ phim đang được dự kiến sẽ lên sóng trong nửa đầu năm 2020.



