Kiều Minh Tuấn thừa nhận hiện tại ngoài đời vẫn còn yêu An Nguy

Tối qua, công chúng một phen xôn xao khi An Nguy chính thức thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên cho biết cô phải về Mỹ 1 tháng để cắt đứt cảm xúc của mình. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể gỡ bỏ tình cảm với đàn anh cùng hợp tác trong một dự án phim.

Ngay lập tức, dân mạng nổ ra làn sóng tranh cãi lớn. Nhiều người cho rằng bộ đôi này đang bày trò để PR cho bộ phim sắp công chiếu vào ít ngày tới. Công chúng còn đặt câu hỏi vậy Kiều Minh Tuấn có tình cảm ngược lại với An Nguy hay không? Câu trả lời nhanh chóng được bật mí trong một bài phỏng vấn được đăng tải sáng nay trên trang tin 2sao. Cụ thể, cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy để phủ nhận việc PR cho phim. Riêng Kiều Minh Tuấn cho biết hiện tại với anh tình cảm với An Nguy trên mức tình bạn, cảm giác như một người thân.

An Nguy và Kiều Minh Tuấn thừa nhận có tình cảm với nhau.

Theo đó, Kiều Minh Tuấn cho biết rõ về mối quan hệ của mình và An Nguy bắt đầu từ việc hai diễn viên đóng cặp với nhau phải nuôi cảm xúc và yêu nhau thật trong lúc nhập vai. Tuy nhiên, sau khi phim đóng máy thì cả hai vẫn còn dư âm tình cảm. Thẳng thắn thừa nhận, Kiều Minh Tuấn cho biết với An Nguy hiện tại vẫn còn là tình yêu. Nam diễn viên dành nhiều cảm xúc cho bạn diễn nên không thể nói dối những điều mình đang nghĩ.

Về phía An Nguy, như đã chia sẻ trước đó, cô cho biết mình đã về Mỹ để thoát khỏi vai diễn nhưng khi trở lại Việt Nam thì tình cảm vẫn còn. Cô cũng bày tỏ bản thân đủ tình táo để không xen vào mối quan hệ đang được pháp luật công nhận.

Riêng phần Cát Phượng, vào tối 13/9, cô cũng tiếp tục khẳng định mối quan hệ giữa cô và Kiều Minh Tuấn vẫn vô cùng bình thường. Thậm chí, nữ diễn viên còn cho biết: "Tôi và Tuấn chuẩn bị đi Đà Nẵng để xả stress vào sáng sớm ngày mai (14/9 - PV)".