Trong lúc An Nguy khóc thừa nhận tình cảm, Cát Phượng tiết lộ chuẩn bị cùng Kiều Minh Tuấn đi Đà Nẵng xả stress

Tối 13/9, cộng đồng mạng xôn xao khi An Nguy thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn trong một đoạn clip ghi lại cuộc phỏng vấn cả hai. Nữ diễn viên đã bật khóc khi chia sẻ chuyện này.

Và trong lúc đoạn video đang thu hút đông đảo sự chú ý từ phía công chúng, chúng tôi đã liên hệ với Cát Phượng để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối trả lời về chuyện tình cảm quanh Kiều Minh Tuấn. Cát Phượng chỉ một lần nữa khẳng định mối quan hệ giữa cô và Kiều Minh Tuấn vẫn vô cùng bình thường. Thậm chí, Kiều Minh Tuấn đang ngồi cạnh Cát Phượng ngay khi cô nói chuyện. "Tôi và Tuấn chuẩn bị đi Đà Nẵng để xả stress vào sáng sớm ngày mai (14/9 - PV)" - Cát Phượng tiết lộ.

Trong lúc đoạn video An Nguy thừa nhận chuyện tình cảm gây xôn xao mạng xã hội, Cát Phượng tiết lộ chuẩn bị đi Đà Nẵng với Kiều Minh Tuấn.

Trước đó trong đoạn video trả lời truyền thông, An Nguy xúc động đến bật khóc và tiết lộ cô cảm thấy rất có lỗi trong chuyện tình cảm này với Kiều Minh Tuấn. Đó là lý do tại sao ngay sau khi phim kết thúc, An Nguy lập tức quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn.

Về phía Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên nhận lỗi về mình khi cho rằng việc anh xây dựng nên một thế giới riêng đã khiến bạn diễn không thể nào thoát ra được.