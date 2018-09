HOT: An Nguy bật khóc thừa nhận yêu Kiều Minh Tuấn

Mới đây, dư dân mạng được phen dậy sóng khi trang tin 2sao đã đăng tải đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy sau những ồn ào liên quan tới nghi vấn "người thứ 3" gây xôn xao dư luận suốt một tháng qua.

An Nguy thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn.

Trong đoạn video ngắn này, An Nguy cho biết có những thời điểm cô thấy rất có lỗi với chuyện tình cảm này. Và đó cũng là lý do tại sao sau khi kết thúc phim, An Nguy quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn.

An Nguy cũng cho biết, đến tận thời điểm này cô vẫn chưa gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng. "Mặc dù biết sai trái nhưng vẫn không thể nào trói những cảm xúc tình cảm của mình được", nữ diễn viên nói và bật khóc.

Kiều Minh Tuấn và An Nguy trong một dự án phim.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn lại cho biết anh mới là người có lỗi. Theo Kiều Minh Tuấn, lỗi của anh là đưa bạn diễn vào một thế giới mà chính anh xây dựng và bạn diễn không thể nào thoát ra được...