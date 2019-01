Không chỉ mỗi Lan Ngọc, Chi Pu cũng được tạo hình kiểu cách nhưng lại... chẳng đẹp mấy trong “She Was Pretty” bản Việt

Những mọt phim hẳn còn nhớ, một trong những yếu tố tạo nên thành công của "She Was Pretty" mấy năm về trước chính là phong cách ăn mặc đa dạng, hợp với bản sắc của từng nhân vật. Nếu Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum) giản dị nhưng không quê kiểng, Ji Sung Joon (Park Seo Joon) lịch lãm chỉn chu, Kim Shin Hyuk (Siwon) phóng khoáng thì Min Hari (Go Joon Hee) lại biến hóa khôn lường. Cách phối đồ thông minh, lạ lẫm mà vẫn thú vị của nhân vật này đến giờ vẫn gây mê mẩn. Sau khi phim kết thúc, kiểu tóc pixie của Hari còn tạo nên cơn sốt toàn châu Á, nói vậy là đủ để mường tượng ra độ hot rồi.

Cái bóng của Min Hari quá lớn khiến người hâm mộ Việt lại càng đặt nhiều kỳ vọng vào tạo hình của Hạ Linh. Đáng tiếc, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Đây hẳn là set đồ xấu chí mạng của Hạ Linh, tính đến thời điểm hiện tại.

Mang tiếng là một cô gái sành điệu, ăn chơi, trend nào ra là bắt trend ấy nhưng nhìn cách ăn mặc của Hạ Linh người ta chỉ thấy chữ "sến" hiện lên rõ rệt. Tham lam mix nhiều phụ kiện, chọn áo váy không tinh tế và kết hợp vô tội vạ khiến Hạ Linh trông giống một cô nàng mới tập tọe ăn diện hơn là It Girl thời thượng vạn anh mê. Điểm duy nhất kéo lại có lẽ chính là gương mặt vốn đã rất xinh của Chi Pu.

Để nói về bộ đồ gây hoang mang nhất tính đến thời điểm hiện tại chính là set áo tanktop kẻ ngang, chân váy jeans, sandal quai mảnh mix cùng vòng choker, khuyên tai dài và khăn turban, túi xách mini. Đấy, chỉ riêng liệt kê ra ngần ấy item cũng vất vả như giải đề toán thi đại học. Đó là còn chưa kể thiết kế lẫn chất liệu của khăn turban lẫn áo tanktop khá xấu, na ná đồ ngủ ở nhà và băng đô trong nhà tắm. Khi mix với các item còn lại, chúng tạo thành một tổ hợp sến sẩm, rõ là không hợp để mặc ra đường, chứ đừng nói là đi hẹn hò.

Lần đầu hẹn họ mà ăn mặc rườm rà, thiếu tinh tế, sến sẩm thế này thì Hạ Linh định sẽ ghi điểm kiểu gì đây?

Những set khác (dự là sẽ sớm lên sóng) xem chừng cũng không mấy khả quan.

Chắc chắn sẽ có ý kiến cho rằng, vì "Mối tình Đầu Của Tôi" bị "ém hàng" từ khoảng 2 năm trước nên giờ cách ăn mặc của Hạ Linh hết mốt, không đẹp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng kì tình, quan niệm này có vẻ chưa chính xác... Về cơ bản, nhiều set đồ nhân vật này mặc vẫn còn sến, rườm rà, chứ chưa nói đến độ hợp mốt hay đúng mốt gì cả.

Hãy nhìn vào cách ăn mặc của Min Hari trước đây, giờ nó vẫn đẹp. Có thể một vài thứ không còn tạo nên cơn sốt nữa nhưng xét tổng thể thì vẫn đáng được đánh giá cao dù phim được chiếu từ năm 2015, tức là cách đây 4 năm rồi. Vì thế, tốt nhất chúng ta đừng dùng yếu tố "hợp mốt" hay "hết mốt" để bao biện. Mặc không đẹp thì vẫn là không đẹp thôi!

Khác hẳn với nhân vật Min Hari của Go Joon Hee, dù phim đã chiếu xong xuôi từ năm 2015 nhưng đến giờ nhưng style ăn mặc của cô vẫn rất đẹp và thú vị. Các bạn trẻ nhìn vào vẫn học được kha khá tips hay.

Tổng hợp