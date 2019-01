Không như lời hứa, tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc trong "She Was Pretty" bản Việt vẫn giả và lố đến cùng cực

Như một cú lừa... là những gì khán giả cảm nhận được khi xem xong tập 1 "Mối Tình Đầu Của Tôi" - "She Was Pretty" bản Việt. Chưa nói đến nội dung quá ngắn, tiết tấu lê thê, không truyền tải được thông điệp nguyên gốc mà chỉ xét riêng tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc thôi, người ta cũng phải nín lặng mất vài khung hình...

Không chỉ riêng An Chi, khán giả cũng thấy suy nhược vì tạo hình của cô...

Trong cả bản gốc lẫn bản Việt, nữ chính đều có đặc điệm nhân dạng là mái tóc xoăn xù mì, lấm tấm tàn nhang và đôi má cũng nào cũng đỏ ửng vì khô nẻ. Nhưng nếu nhân vật của Hwang Jung Eum được tán phấn má khá đều tay, giúp phần má nẻ tàn nhang trông tự nhiên (đôi lúc còn khá đáng yêu) thì ngược lại, đôi gò má của Ninh Dương Lan Ngọc lại chỉ khiến dân tình liên tưởng đến bệnh lupus ban đỏ. Trần đời ai lại makeup cho nhân vật với cả mảng phấn thô thiển thế bao giờ. Nhìn chung là rất giả và rất thương cho Lan Ngọc. Trông cô như đang đi diễn tuồng dở thì bị dí đi đóng phim ngôn tình vậy.

Hãy nhìn gò má của Hwang Jung Eum...

... và của Lan Ngọc, bạn ắt sẽ thấy sự khác biệt.

Đó là còn chưa kể, gò má của Lan Ngọc lại là màu cam hồng, thay vì màu hồng baby như bản gốc. Lầu đầu tiên trong kỷ nguyên, người ta thấy một gò má nẻ toác màu cam (???), dụng ý của chuyên gia trang điểm là gì vậy? Để màu má nẻ trùng với màu son cam ở môi chăng? Một nỗ lực tông xuyệt tông thừa thãi và thiếu chuyên nghiệp đến cùng cực.

Màu má trùng màu môi hay quá đây này!!!

Vẫn biết, nhân vật An Chi là cô gái không mấy để ý đến ngoại hìn và vì bị dòng đời xô đẩy nên mới xấu dần đều theo thời gian, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc phải biến cô thành... lố như thế?

Còn nhớ khi mới tung teaser, tạo hình của An Chi cũng bị ném đá tơi tả. Khi ấy, nhà sản xuất đã trấn an rằng lên phim trông mọi thứ sẽ hài hòa hơn. Hóa ra chẳng phải! Gò má của An Chi vẫn là một cú lừa ngoạn mục mà khán giả chán chẳng buồn tiếp nhận.