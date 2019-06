Jung Hae In từ Chị Đẹp đến Đêm Xuân: Chàng "phi công trẻ" đáng trân trọng hay kẻ thứ ba phá hoại tình yêu?

Từng gây "thương nhớ" với hình tượng cậu phi công trẻ trong Pretty Noona Who Buys Me Food (Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi), Jung Hae In một lần nữa trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn "trai trẻ" thích "chị đẹp", cùng hình tượng và câu chuyện được đánh giá có nét khá tương đồng. Tuy nhiên, chỉ với bốn tập đầu tiên của One Spring Night (tạm dịch: Đêm Xuân), khán giả dần nhận ra nhiều nét trái ngược của Yoo Ji Ho (Jung Hae In) trong "Chị đẹp 2019", mang nhiều nét tính cách khác biệt so với "cậu em" Seo Joo Hee từng khiến khán giả phấn khích.

Yoo Ji Ho và Seo Joo Hee có cuộc đời hoàn toàn khác biệt

Yoo Ji Ho và Seo Joo Hee đều là hai chàng trai tự tin, tốt bụng, là những người chàng trai trẻ luôn quan tâm tới những "tiểu tiết" xung quanh người con gái mình yêu. Tuy nhiên, Yoo Ji Ho có phần trầm tư, trăn trở và lo lắng nhiều hơn so với Seo Joo Hee. Yoo Ji Ho có con trai, một đứa trẻ được bố thương yêu hết mực, một đứa trẻ may mắn không bị bố ruồng bỏ dù sinh ra là một điều ngoài mong muốn, khi Yoo Ji Ho và bạn gái cũ vẫn tương lai rộng mở phía trước.

Còn đối với Seo Joo Hee, cậu lạc quan, vui tươi và đôi phần "tăng động" hơn xung quanh "chị đẹp" Yoon Jin Ah (Son Ye Jin). Cậu chàng là một tia nắng bất ngờ tỏa nắng ấm vào bầu trời u ám của Yoon Jin Ah, còn Yoo Ji Ho lại đi từng bước chậm rãi, đôi phần kiêng dè khi tiếp cận cuộc sống của Lee Jung In (Han Ji Min).

Cách bắt đầu câu chuyện tình yêu của hai trai trẻ với "chị đẹp" của mình

Đối với Seo Joo Hee, cậu và chị Yoon Ji Ah đã là những người quen biết nhau từ trước. Seo Joo Hee là em trai của bạn thân Yoon Ji Ah, người hoàn toàn có thể nảy sinh tình cảm khi "chị đẹp" đã xuất hiện đủ lâu trong cuộc đời của mình. Mang tới hình tượng của một cậu em trai nhỏ đúng nghĩa, chuyện tình phi công đôi phần được khắc họa rõ nét và mang tính thực tế hơn so với One Spring Night.

Trong One Spring Night, Yoo Ji Ho và Lee Jung In là hai người hoàn toàn xa lạ. Họ tình cờ gặp nhau trong một buổi sáng trời đẹp nào đó, khi Lee Jung In vẫn còn choáng váng với cơn say từ đêm trước. Chỉ với màn "mua bán" thuốc giải rượu, Yoo Ji Ho gần như đã "đổ" Lee Jung In từ cái nhìn đầu tiên, khi cô đang trong trạng thái "khó coi" nhất của một người phụ nữ. Và lần thứ hai, sau cuộc nói chuyện chớp nhoáng từ lần đầu gặp gỡ, Yoo Ji Ho đã ngỏ lời mời Lee Jung In ăn tối, chủ đích muốn gặp lại Lee Jung In bằng cái cớ "đòi nợ".

Bản năng bảo vệ của Yoo Ji Ho và Seo Joo Hee

Nhớ lại trong Pretty Noona Who Buys Me Food, Seo Joo Hee luôn là "cứu cánh" của Yoon Ji Ah, kéo cô khỏi vũng bùn của cuộc đời. Cậu làm bừng sáng hiện thực nghiệt ngã, tăm tối của một người phụ nữ mất đi tình yêu, mất đi niềm vui của cuộc đời khi đã ngoài 30. Seo Joo Hee xuất hiện đúng vào thời điểm Yoon Ji Ah đang chới với, cậu khiến "chị đẹp" có thể thoải mái nở nụ cười, dù có quá nhiều áp lực và buồn tủi xuất hiện xung quanh Yoon Ji Ah.

Đối với Yoo Ji Ho, có lẽ đường đi của cả hai chưa đủ lâu để có thể đưa ra bất cứ nhận định nào. Tuy nhiên, Yoo Ji Ho của One Spring Night mang nét trưởng thành, làm khán giả đôi phần yên tâm hơn dù sự xuất hiện của cậu là "sai trái". Cậu lo rằng nếu cả hai làm bạn, người đời sẽ nhìn vào và nghĩ rằng: "À. Một người phụ nữ nào đó lại chấp nhận đứng bên một người đàn ông như cậu. Liệu có phải do cô ta cũng là một người mẹ đơn thân?". Dù chỉ mới đi tới cuộc gặp thứ ba, Yoo Ji Ho đã dần biểu lộ được nỗi lo lắng đối với người mình thích, không muốn Lee Jung In phải đối diện với bất cứ lời ra tiếng vào nào chỉ vì cậu.

Lí trí và con tim, hai chàng phi công liệu sẽ lựa chọn điều gì?

Xét tới trường hợp của Seo Joo Hee, chuyện tình của cậu cùng "chị đẹp" Yoon Ji Ah cũng bước qua nhiều thăng trầm, nhưng sự "sai trái" là điều hoàn toàn không xuất hiện trong câu chuyện của Pretty Noona Who Buys Me Food.

Với One Spring Night, ấn tượng ban đầu sẽ là sự sai lầm, khi một người đàn ông lạ mặt bất ngờ bước vào chuyện tình yêu của Lee Jung In và bạn trai. Sự phản bội của một người phụ nữ đã yêu lâu, nhưng bất ngờ có cảm tình với một người đàn ông khác chỉ sau hai lần gặp mặt. Lee Jung In dần tỏ rõ thái độ "lãnh đạm" với chồng sắp cưới của mình, và ai cũng thấy rõ điều đó. Yoo Ji Ho biết rằng Lee Jung In đã có người yêu, nhưng có vẻ như anh chàng đang đi theo tiếng gọi con tim, thay vì lí trí, dù biết rằng đó là điều hoàn toàn sai trái. Điều đó là không hề công bằng với Kwon Ki Seok (Kim Jun Han), người yêu của Lee Jung In và yêu thương bạn gái hết mực?

Một cuộc tình dài 7 năm đã phai màu đi những cảm xúc ban đầu, khi đam mê dần mất đi và thế chỗ cho sự mệt mỏi. Những bức xúc trong lòng lớn dần qua thời gian, những hành động tưởng chừng như vô ý lại là sự vô tâm đã kéo dài trong suốt một khoảng thời gian không hề ngắn. Rồi một người đó bất ngờ xuất hiện, trở thành ánh sáng len lỏi vào thứ u ám bủa vây tâm trí, điều dẫn tới chuyện tình ngang trái của Lee Jung In và Yoo Ji Ho, thay vì thứ thuận theo lẽ tự nhiên của Yoon Ji Ah và Seo Joo Hee trong Pretty Noona Who Buys Me Food, khi "chị đẹp" bị người yêu phản bội. Điều gì sẽ đến với Yoo Ji Ho và tình cảm của chàng trai trẻ với Lee Jung In? Chỉ có biên kịch One Spring Night mới có thể giải thích những điều hoài nghi này trong những tập sắp tới.

Trailer "One Spring Night".

One Spring Night tiếp tục được phát sóng vào 20h00 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh MBC