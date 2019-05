Her Private Life tập cuối: Thư Kí Kim lại "nhanh như chớp", từ giường tới lễ đường chỉ trong một nốt nhạc!

Sau 16 tập phát sóng, chặng đường của Her Private Life (tạm dịch: Bí Mật Nàng Fangirl) đã chính thức đi tới hồi kết. Sau bao thăng trầm (thực ra chẳng có thăng trầm nào) cùng sự chuyển giao khá "tệ hại" giữa romcom tới melodrama, Ryan Gold (Kim Jae Wook) và Sung Duk Mi (Park Min Young) cũng đã đi tới hạnh phúc mĩ mãn.

Tình đầu và cũng là tình cuối, Ryan Gold cầu hôn Sung Duk Mi, cùng nhau sang Mĩ theo đuổi niềm đam mê còn đang dang dở của riêng mình. Tuy vậy, kết thúc của Her Private Life lướt qua nhanh như một cơn gió, bộ phim chính thức trở thành phiên bản "nhặt nhạnh" của Touch Your Heart (Chạm Vào Tim Em) và What's Wrong With Secretary Kim? (Thư Kí Kim Sao Thế?), khi có chỗ lấy một vài tình tiết, một vài cảm xúc ở phim này "bù" cho phim còn lại.

Có một sự thật là biên kịch Her Private Life khá tham lam.

Và cũng là một người đi theo chủ nghĩa cuộc đời luôn phải màu hồng.

Sắc xám tiến tới là một tay "đánh bay" khỏi trang kịch bản.

Mọi thứ trong tập cuối hoàn hảo tới từng nhân vật, nhưng vẫn "cụt lủn" và thiếu thực tế.

Một đám cưới giống như Thư Kí Kim có lẽ sẽ khiến bộ phim hoàn thiện và ấn tượng hơn một chút?

Trước đó, kí ức ngày bé bị bỏ rơi của Ryan Gold cũng đã được hé lộ. Lo lắng khi nhà không đủ điều kiện, không thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ bị lạc, mẹ của Sung Duk Mi ngày ấy đã để Ryan Gold lại tại trại trẻ mồ côi và bỏ đi. Điều này một phần cũng gây ra hiểu lầm của Ryan Gold đối với mẹ của mình trong suốt nhiều năm, khiến anh gặp ác mộng mỗi đêm, ám ảnh tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha mẹ.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Sung Duk Mi đã lên chức, trở thành phó giám đốc của phòng tranh. Với một tập cuối hoàn hảo đến "kì lạ", Her Private Life yên ổn kết thúc một hành trình khá... nhạt nhẽo. Các cặp đôi trong phim, bằng một cách nào đó, được "xếp gọn gàng" theo trò xếp hình "random" của biên kịch. Bạn thân của Ryan Gold - Choi Da In (Hong Seo Young) tưởng rằng sẽ thành đôi với bạn thân của Sung Duk Mi - Nam Eun Gi (Ahn Bo Hyun). Cuối cùng lại là cú lừa trong phút chót, "đả nữ" Cindy (Kim Bo Ra) mới là người con gái xóa nhòa "bóng hình" Sung Duk Mi ra khỏi tâm trí Nam Eun Gi.

Park Min Young và Kim Jae Wook chính thức tạm biệt khán giả, nhường chỗ cho một dự án mới sẽ được phát sóng bắt đầu từ tuần sau. Mong rằng, dự án kế tiếp Her Private Life sẽ không đi vào lối mòn từ cả hai "tiền bối" trước đó, tránh ghi tên mình vào danh sách các dự án tình cảm "đầu voi, đuôi chuột" của truyền hình Hàn trong suốt 6 tháng qua.

Search: WWW sẽ chính thức lên sóng vào 21h00 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình tvN, kế tiếp khung giờ phát sóng của Her Private Life.