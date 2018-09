HOT: Henry Cavill chính thức từ bỏ vai Superman, vũ trụ điện ảnh DC lung lay tận gốc?

Vũ trụ DC mở rộng (DCEU) đã chính thức mất một ngôi sao trụ cột. Theo tờ Hollywood Reporter đưa tin vào ngày 11/9, tài tử Anh quốc Henry Cavill người được biết tới qua hình tượng Superman trong các phim của DCEU đã chính thức "chia tay" với vai diễn này. Ngôi sao 35 tuổi đã quyết định "treo áo choàng" sau 3 bộ phim Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016) và Justice League (2017).

Tạm biệt "Superman" Henry Cavill

Warner Bros. đã từng định để Superman của Henry tạm biệt khán giả bằng một suất khách mời (cameo) trong Shazam! ra mắt vào tháng 4 năm sau. Tuy nhiên hợp đồng giữa Cavill và studio này đã đổ vỡ do không khớp lịch quay, kéo theo cơ hội cuối người ta được thấy nam diễn viên này trong hình hài của Siêu Nhân chìm nghỉm. Hậu Superman, Henry Cavill sẽ tập trung cho vai diễn của mình trong series The Witcher của Netflix. Có người nói chính vì The Witcher mà Cavill không thể sắp xếp để quay cho vai cameo trong Shazam!, tuy nhiên người khác lại cho rằng Henry chấp nhận đóng The Witcher sau khi Warner Bros. quyết định cho anh "nghỉ hưu non" và thay đổi chiến lược phát triển.

Henry Cavill không thể có một màn tạm biệt khán giả vì trùng lịch quay với "The Witcher"

Lý do mà hãng Warner Bros. không mấy mặn mà với Superman có thể bởi studio đang phát triển dự án phim về Supergirl, một dự án phim gốc với trung tâm là siêu anh hùng tuổi teen. Điều này sẽ "trẻ hoá" nhân vật Kal-El, bởi hiện tại Henry Cavill cũng đã khá "dừ" cho vai này. Thêm nữa, Warner Bros. cũng không có ý định làm tiếp một phần phim Superman trong tương lai gần. Một nguồn tin nội bộ chia sẻ: "Superman cũng giống như James Bond thôi, sau một thời gian thì bạn phải tìm kiếm một diễn viên khác thay thế."

Có vẻ như Warner Bros. đang tìm kiếm hướng đi mới thay vì khai thác hình ảnh về Superman kiểu truyền thống.

Tuy nhiên gần như ngay sau đó, quản lý của Henry Cavill đã lên tiếng đính chính thông tin này khi viết trên Twitter rằng "người anh hùng vẫn còn giữ áo choàng trong tủ", và khuyên mọi người hãy kiên nhẫn chờ lời tuyên bố từ Warner Bros. trong thời gian tới:

Lời tuyên bố của quản lý Henry Cavill chỉ làm mọi thứ trở nên khó hiểu hơn.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của DC trong bối cảnh các phim của họ "xịt" sấp mặt và cần một sự náo động để thu hút sự chú ý. Số khác thì cho rằng có lẽ Warner Bros. sẽ tạm thời không làm tiếp các phim về Superman trong tương lai nhưng vẫn chưa huỷ hợp đồng với Henry. Chúng ta hãy cùng chờ xem "phán quyết cuối cùng" khi studio đưa ra lời tuyên bố chính thức là gì.

Vậy là sau Ben Affleck - người cũng khá lạnh nhạt với việc quay trở lại làm Người Dơi trong phim riêng của đạo diễn Matt Reeves, rất có thể Henry Cavill sẽ nói lời tạm biệt với vũ trụ mở rộng DC. Vũ trụ DCEU có vẻ như đang đứng trước một tương lai bất định, khi hai anh chàng "vai u thịt bắp" nổi nhất của nhóm Justice League sẽ phải "thay máu" bằng các gương mặt mới. Ngoài Wonder Woman thì các phim của DCEU từ khi nó thành lập năm 2013 cho tới nay đều không để lại dấu ấn rõ ràng, nếu không muốn nói là quá nhạt nhoà. Dù vậy thì những nhân vật còn lại của Justice League dường như vẫn sẽ kiên định với các dự án phim sắp tới. Gal Gadot sẽ quay trở lại với Wonder Woman 1984 ra mắt vào tháng 11 năm sau. Erza Miller sẽ trở lại với phim riêng về Flash, dự kiến bắt đầu khởi quay vào đầu năm 2019.



(Nguồn: Hollywood Reporter)