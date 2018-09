Những lý do khiến “Quái thú vô hình” là phim hành động, kinh dị không thể bỏ qua

Poster chính thức của bộ phim The Predator (Quái Thú Vô Hình)

Không phải ma quỷ, cũng không phải những gã sát nhân điên loạn, tuyến nhân vật phản diện của loạt phim là một sinh vật ngoài hành tinh mang tên Yautja. Sở hữu trình độ khoa học cùng thể lực vượt trội so với cư dân Trái Đất, thế nhưng những quái vật hình người vẫn còn giữ tập tục man rợ là “đi săn” những chủng loài khác trong toàn cõi vũ trụ. Trong năm 2018, phần mới nhất của thương hiệu với tựa đề The Predator (Tựa Việt Hóa: Quái Thú Vô Hình) sẽ ra mắt, đóng vai trò hồi sinh một trong những hình tượng kinh dị kinh điển nhất của Hollywood.

Kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố hành động và kinh dị

Thập niên 80 ở Mỹ là thời hoàng kim của dòng phim hạng B, với hai dòng phim tiêu biểu là kinh dị và hành động. Trong đó, series Predator trở nên độc đáo khi có thể hòa trộn ăn ý cả hai thể loại này.

Loài Yautja trong loạt phim không chỉ là những kẻ săn người man rợ, mà chúng còn là một chủng tộc chiến binh thích tìm kiếm cảm giác mạnh. Mỗi phần phim Predator vì thế không chỉ có đơn thuần những cảnh hù dọa, “jumpscare” giật gân, mà còn cả những trường đoạn hành động mãn nhãn nữa.

Đối với những khán giả đam mê thể loại kinh dị, thì tạo hình rùng rợn cùng tập tục săn mồi của các Predator đủ để tạo ra những tiếng la hét chất lượng. Riêng đối với những tín đồ điện ảnh mạnh vía, thì Quái Thú Vô Hình sẽ có dịp chiêu đãi họ những pha chiến đấu đỉnh cao, chất như nước cất.

Chiêm ngưỡng một trong những tạo hình rùng rợn và độc đáo nhất của văn hóa đại chúng Mỹ

Có một thời điểm, loài Yautja từng có dịp đối đầu với chủng loài đen đúa Xenomorph trong series Alien của đạo diễn Ridley Scott. Điểm chung của cả hai chủng loài sinh vật này đều nằm ở chỗ chúng là những thợ săn bẩm sinh; không những thế, ngoại hình của chúng cũng được đánh giá là hai trong số những tạo hình quái vật ấn tượng nhất từng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Khác với loài Xenomorph hoang dã di chuyển bằng bốn chân, mỗi thợ săn Predator đều có dáng đi bệ vệ, đầy uy lực. Không những thế, chúng mang đến Trái đất không biết bao nhiêu là “đồ nghề đi săn” đáng sợ, trong đó nổi bật nhất là bộ giáp “tàng hình” đặc trưng.

Với thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi Yautja có thể khiến con mồi chết ngất vì sợ, hoặc chết thảm thương bởi bẫy sập trước khi kịp mặt đối mặt với chúng. Ngoài ra, khi gỡ mặt nạ chiến binh, thì dung nhan ghê rợn của chủng loài này đủ để khiến người xem phải đau tim.

Phim kinh dị “nặng đô” và không dành cho khán giả yếu tim

Với nhãn giới hạn độ tuổi là R (dành cho người trên 18 tuổi), Quái Thú Vô Hình hứa hẹn sẽ không thiếu những cảnh kinh dị, tàn sát đầy máu me. Đây vốn là một truyền thống không thể thiếu trong các phần phim trước, và phiên bản năm 2018 cũng không ngoại lệ. Nguyên tắc của thương hiệu là dòng máu tàn bạo của các Predator sục sôi bao nhiêu, thì độ máu lửa, cuồng nhiệt vì phấn khích của khán giả ra rạp cũng phải tỷ lệ thuận.

Qua trailer mới ra mắt gần đây, người hâm mộ đã có thể mường tượng về độ “nặng đô” của tác phẩm. Chắc chắn, mác 18+ của bộ phim không phải là cho có, bởi khán giả sẽ như được đưa vào một đường trượt cao tốc đầy gấp khúc, đối diện từ nỗi kinh hoàng này đến nỗi kinh hoàng khác. Vì thế, người xem cần cân nhắc trước khi quyết định thưởng thức một trong những sản phẩm điện ảnh thuộc thể loại kinh dị nổi tiếng nhất tại Hollywood.

Sự xuất hiện của chủng loài lai quyền lực và bạo tàn - Mega-Predator

Trong phần phim đầu tiên, chỉ một Predator duy nhất đã đủ khiến toán đặc công tinh nhuệ của Mỹ như rơi vào địa ngục không lối thoát. Loài Yautja vốn là những chiến binh đáng gờm: Chúng nhanh nhẹn, mạnh vượt trội, biết tàng hình, đồng thời sở hữu những vũ khí hủy diệt ghê người.

Thế nhưng, điều đó chẳng là gì, bởi loài người trong phần phim 2018 sẽ phải đối mặt với một nỗi kinh hoàng mới - nhanh hơn và mạnh hơn. Để tiếp tục làm chủ cuộc chơi, bọn người ngoài hành tinh đã tự lai tạo các chiến binh của mình cùng ADN của những giống loài khác, tạo thành siêu chiến binh mang tên The Ultimate Predator.

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy The Ultimate Predator có kích thước to lớn hơn nhiều so với một Predator phổ thông. Không những thế, nó chỉ cần dùng tay không đã có thể phá tan sắt thép, một mình cân bằng thế trận chỉ trong chớp mắt. Ngoài ra, The Ultimate Predator còn tỏ ra vô cùng điên loạn và khó đoán, khi nó sẵn sàng tấn công và sát hại cả đồng đội của mình.

Sở hữu “bộ sậu” tài danh

Hồi sinh một “tượng đài” lâu đời luôn là một canh bạc đầy rủi ro với những nhà làm phim Hollywood. Không dễ để một tác phẩm tái khởi động có thể chiều lòng những fan gạo cội, vừa thổi một làn gió mới đến với thế hệ khán giả trẻ.

Ngồi ghế nóng đạo diễn của Quái Thú Vô Hình không ai khác ngoài Shane Black, nhà làm phim từng để lại nhiều tiếng vang qua những phim hành động ăn khách như Iron Man 3, Lethal Weapon 1&2, The Nice Guys... Đến với Quái Thú Vô Hình, Shane Black gửi gắm nhiều tham vọng biến bộ phim thành phần mở đầu cho sự phục sinh của series Predator. Những ai đã quen thuộc với phong cách làm phim của Shane Black đều biết rằng vị đạo diễn rất thích những tình tiết mới lạ, những cú “xoắn” đầy bất ngờ trong kịch bản, cũng như những góc quay hành động đầy mê hoặc.

Shane Black cũng là người trực tiếp lựa chọn dàn diễn viên chính - những người mà vị đạo diễn cho rằng “mang khuôn mặt và khí chất của những chiến binh thực thụ”. Trong đó, phải kể đến Olivia Munn, nữ tài tử xinh đẹp từng để lại dấu ấn trong bom tấn X-Men: Apocalypse (2016). Ngoài ra, nam diễn viên chính của Quái Thú Vô Hình là Boyd Holbrook sở hữu gương mặt điển trai, đầy góc cạnh cùng lối diễn xuất nhập tâm, nhiều cảm xúc. Sao nhí Jacob Tremblay từng khiến khán giả bật khóc trong tựa phim gia đình Wonder, nay cũng góp mặt với Quái Thú Vô Hình trong một vai diễn vô cùng quan trọng.

The Predator (Tựa Việt hóa: Quái Thú Vô Hình) dự kiến khởi chiếu từ ngày 14.09.2018.