HOT: "Đội Trưởng Mỹ" Chris Evans có cơ hội quay trở lại Marvel nếu điều này xảy ra!

Là một người tham gia sản xuất phần phim cuối cùng của Fantastic Four, tôi đã nói ngay từ đầu điều này nhưng chẳng ai tin. Tôi cho rằng, Fantastic Four là một phiên bản live-action của The Incredibles và nó cực kì thích hợp với MCU. Kevin Feige sẽ làm nên một siêu phẩm nữa từ nó. Còn về X-Men, tôi nghĩ rằng nó sẽ nên dừng lại một chút. Disney, Fantastic Four và Marvel là một dự án thật sự rất tiềm năng.