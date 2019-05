Đẳng cấp đạo diễn Bong Joon Ho: Đưa Song Kang Ho một bước thành sao, biến “Đội trưởng Mỹ” Chris Evans thành kẻ nổi loạn

Không quá lời khi nói Bong Joon Ho là một trong những đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc. Sinh ra trong một gia đình có máu nghệ thuật: ông cố là nhà văn nổi tiếng, bố là chuyên gia đồ họa, anh trai là giáo sư dạy Anh Văn ở Đại học Quốc gia Seoul và chị gái là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Bong Joon Ho sớm “bén duyên” với nghệ thuật.

Ngay từ bộ phim đầu tay Barking Dogs Never Bite (Chó Sủa Là Chó Không Cắn), Bong Joon Ho đã giành một số giải thưởng uy tín ở nước ngoài. Cái tên Bong Joon Ho sau đó đã trở thành huyền thoại trong làng điện ảnh xứ kim chi với nhiều tác phẩm đình đám mà Parasite (Kí Sinh Trùng) chỉ là một trong số đó.



Ngay từ khi theo học tại Đại học danh tiếng Yonsei, ông đã là thành viên của CLB điện ảnh ở trường. Sau đó, Bong Joon Ho học thêm 2 năm tại Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc mà bắt đầu sự nghiệp làm phim.

Memories of Murder: Tái hiện ám ảnh vụ án giết người hàng loạt đầu tiên của Hàn Quốc



Memories of Murder (Hồi Ức Của Kẻ Sát Nhân) phát hành vào năm 2003 dựa trên chuỗi án mạng có thật từ năm 1986 đến năm 1991 tại Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Người xem được theo chân thám tử Park và thám tử Seo tìm ra hung thủ đằng sau vụ án phức tạp nhất từng xảy ra tại Hàn Quốc.

Với tiết tấu nhanh, tình tiết lắt léo, Memories of Murder hồi hộp từ phút đầu tiên cho đến giây cuối cùng. Đặc biệt, cảnh kết của Memories of Murder là một trong những phân cảnh gây ám ảnh nhất trên màn ảnh lớn. Bộ phim nhận giải Phim hay nhất tại Grand Bell Awards 2003 và được công chiếu ở nhiều LHP quốc tế. Đáng chú ý, Memories of Murder đã biến nam chính Song Kang Ho từ một diễn viên triển vọng thành ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Memories of Murder khởi đầu tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ của Bong Joon Ho và Song Kang Ho.

Trailer "Memories of Murder"

The Host: Mở màn cho dòng phim thảm họa



Phát hành năm 2006, The Host (Quái Vật Sông Hàn) trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc vào thời điểm đó. The Host kể về cuộc chiến đấu của gia đình Park Gang Du nhằm giành lại đứa con gái bị một con thủy quái ở sông Hàn bắt mất. The Host khiến công chúng trong và ngoài nước kinh ngạc vì hoành tráng, kịch tính không thua phim hành động Hollywood mà vẫn truyền tải được thông điệp gia đình đậm chất Á Đông.

Con quái vật ghê rợn trong The Host.

Bên cạnh Song Kang Ho, The Host còn là bệ phóng thành công cho Bae Doona và nữ diễn viên nhí Go Ah Sung. Từ sau The Host, dòng phim thảm họa của điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu có bước tiến vượt bậc. Dễ thấy nhất là các tác phẩm zombie ăn khách như Train To Busan những năm gần đây của đất nước này.

Sau The Host, sao nhí Go Ah Sung tiếp tục tham gia nhiều dự án của Bong Joon Ho.

The Host giành giải Phim hay nhất tại Giải thưởng Phim châu Á và tại Giải thưởng Phim Rồng Xanh. Phim cũng được khán giả quốc tế vô cùng yêu thích khi nhận 93% “tươi ngon” trên Rotten Tomatoes. Trang Empire của Anh đã xếp The Host vào Top 100 phim hay nhất của điện ảnh thế giới.

Trailer "The Host"

Snowpiercer: Pha “lấn sân” đầy mạo hiểm sang thị trường Hollywood

Nếu không tìm hiểu kĩ, khó ai có thể tin Snowpiercer (Chuyến Tàu Băng Giá) được tạo nên bởi một đạo diễn Hàn Quốc. Phim được quay chủ yếu ở Anh với dàn cast chính phần lớn là người nước ngoài. Trong đó, nam chính của Snowpiercer chính là Đội trưởng Mỹ Chris Evans.

Bạn có nhận ra đây là Captain America?

Thuộc thể loại hậu tận thế, Snowpiercer kể về một tương lai tăm tối khi toàn Trái Đất bị đóng băng bởi một hóa chất làm mát. Những người sống sót duy nhất là hành khách của một chuyến tàu đặc biệt chạy vòng quanh thế giới. Gần 20 năm sau, không thể chịu được cuộc sống tồi tàn, Curtis Everett (Chris Evans) dẫn dắt các hành khách dưới đuôi tàu thực hiện một cuộc nổi loạn.

Với kinh phí sản xuất khổng lồ 40 triệu USD (hơn 900 tỉ VND), Snowpiercer vẫn khá thành công khi thu về 86,8 triệu USD (gần 2000 tỉ VND) trên toàn cầu. Phim được nhiều nhà báo của Entertainment Weekly , The New York Times , Hollywood Reporter ... khen ngợi hết lời. Snowpiercer cũng lọt top phim ăn khách nhất tại Hàn Quốc.

Trailer "Snowpiercer"

Okja: “Bom tấn” suýt chạm tay vào Cành cọ vàng

Dự án Okja đánh dấu sự hợp tác giữa đạo diễn Bong Joon Ho và dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix. Đây là phim Hàn Quốc có kinh phí sản xuất cao bậc nhất trong lịch sử với 50 triệu USD (khoảng 1,14 tỉ VND). Okja là câu chuyện tình bạn cảm động giữa cô bé người Hàn Quốc Mija và Okja - chú “siêu lợn” là thành quả của thí nghiệm biến đổi gen. Mija yêu quý Okja đến mức khi chú lợn bị bắt đi giết thịt, Mija đã vượt một hành trình dài để đòi Okja trở về.

Với bối cảnh trải dài từ vùng núi Hàn Quốc đến nước Mỹ xa xôi, Okja ẩn chứa nhiều thông điệp xã hội sâu sắc. Tác phẩm mang hoài bão lớn của Bong Joon Ho đã lọt vào đến vòng đề cử cuối cùng của Cannes 2017. Thật đáng tiếc, phim bị đánh giá là "làm chưa tới" và ra về tay trắng.

Trailer "Okja"

Nhưng Bong Joon Ho không phải buồn lâu vì 2 năm sau, ông đã "phục thù" thành công với Parasite. Bộ phim thuộc thể loại "black-comedy" của Hàn Quốc nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình.

Tạm Kết

Nhìn chung, phim của Bong Joon Ho là một trong những thể loại mà bạn phải xem qua một lần trong đời. Ông là vị đạo diễn hiếm hoi kết hợp được cả dòng phim nghệ thuật và thị trường lại với nhau. Qua đó, người xem vừa giải trí vừa ngẫm nghĩ về từng câu thoại, từng bài học đắt giá mà ông cái cắm vào.

Trailer "Parasite"

Parasite hiện đã được phát hành ở Hàn Quốc và sẽ sớm ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 6 tới.