Hóa ra, show mới của Gucci chất thế là nhờ "vay mượn ý tưởng" từ nghệ thuật thời Phục Hưng?

Cứ mỗi lần Gucci tổ chức show diễn trình làng những thiết kế mới nhất là mỗi lần giới mộ điệu được dịp khấp khởi mong chờ. Còn nhớ năm ngoái, khi tổ chức show diễn Resort 2018 trong bảo tàng Palatine, tại thành phố Florence, nhà mốt nước Ý từng khiến toàn bộ khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật với loạt tranh của các họa sĩ nổi tiếng Titian, Perugino hay Raphael.

Nhưng đó vẫn chưa là gì bởi trong show diễn Thu/Đông 2018 tại Tuần lễ thời trang Milan mới đây, họ còn làm được nhiều hơn thế. Bằng việc để người mẫu ôm thủ cấp, bế rồng con đi catwalk, Gucci đã "chặt chém" tất cả các thương hiệu khác, trở thành ngôi sao sáng nhất Milan tuần vừa qua.

Show diễn lần này của Gucci có tên "Cyborg", lấy cảm hứng từ luận văn "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century" (tạm dịch: Bản tuyên ngôn Cyborg: Khoa học, Công nghệ và Chủ nghĩa xã hội nữ quyền vào cuối thế kỷ 20), ra mắt năm 1984 của tác giả Donna Haraway.

Tuy nhiên, người ta lại thấy "Cyborg" hình như mang khá nhiều hình bóng của nghệ thuật thời Phục Hưng. Điều này, nói thực cũng rất có khả năng, bởi bản thân giám đốc sáng tạo của Gucci, ông Alessandro Michele vốn là người tôn thờ nghệ thuật thời kỳ này. Còn nhớ show Xuân/Hè 2018 của hãng từng được lấy cảm hứng từ tác phẩm " The Garden of Earthly Delights" (tạm dịch: Khu vườn của những niềm lạc thú trần tục) của danh họa Ignasi Monreal.

Nếu đã từng đọc những câu chuyện trong Kinh thánh, bạn hẳn sẽ biết về Judith, người phụ nữ Do Thái cao quý, tự mình bầu bạn với kẻ xâm lược Holofernes, nhân lúc chuốc say đã chặt đầu hắn. Cảnh Judith cầm đầu của Holofernes sau này đã trở thành niềm cảm hứng cho nhiều họa sĩ, riêng họa sĩ người Đức Lucas Cranach the Elder, từng vẽ tới 8 phiên bản về Judith vì ông quá ấn tượng với nhân vật này.

Vì thế, khi thấy người mẫu của Gucci ôm thủ cấp đi catwalk, người ta ngay lập tức liên tưởng ngay tới bức họa Judith cầm đầu Holofernes nức tiếng một thời. Ariel Tusa, một nhà lịch sử học chuyên nghiên cứu về nghệ thuật thời xưa cũng khá đồng tình với quan điểm này.

Một điểm nhấn nữa trong show được khá nhiều người bàn tán trên Instagram, đó là cảnh người mẫu bế theo rồng con trên tay cũng khá giống với cảnh Thánh Margaret ôm rồng, xuất hiện ở nhà thờ Bamberg, Đức. Thậm chí, nó còn xuất hiện trên nhiều tác phẩm của các họa sĩ thời Phục Hưng.

Tiếp đó là chi tiết một số người mẫu cùng nhau vẽ hình con mắt lên mu bàn tay, cũng được người ta chú ý. Nó dường như có sự liên quan tới sự tích về nhân vật Cyclops - người khổng lồ một mắt từng xuất hiện trong sử thi Odyssey của tác giả Homer. Hình tượng của Cyclops được xem là nguồn cảm hứng bất tận của các tác phẩm thi ca, điêu khắc hay tranh vẽ của thời Phục Hưng.

Không dừng lại ở đó, màu sắc củ các thiết kế trong BST lần này cũng mang đậm phong cách thời xưa. Tiêu biểu là tông xanh dương đậm trong item của Gucci được Ariel cho là khá giống với tông màu áo của Đức mẹ Madonna trong tác phẩm "Madonna and child".

Tất nhiên, việc Gucci lấy cảm hứng từ ai thì có lẽ chỉ mình họ mới biết. Nhưng với những gì mà nhà mốt nước Ý thể hiện trong show diễn vừa qua, người ta có thể phần nào khẳng định được rằng, Gucci không hề copy từ bất kỳ ai, họ chỉ đơn thuần là "vay mượn ý tưởng" từ văn hóa, nghệ thuật thời Phục Hưng mà thôi.

Nguồn: Hyperallergic