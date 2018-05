Hậu truyện "Mamma Mia" tung trailer cuối cùng: Chị đẹp có là gì khi chúng ta có Cher - "bà ngầu" gấp bội!

Phần hậu truyện của phim ca nhạc Mamma Mia! Here We Go Again (tựa Việt: Mamma Mia! Yêu Lần Nữa) mới đây đã tung ra trailer cuối cùng trước khi ra mắt vẫn lấy bối cảnh hòn đảo Hy Lạp Kalokairi huyền bí. Dàn diễn viên 10 năm trước nay đã trở lại, lần này được bổ sung thêm gương mặt mới Lily James ( từng được biết đến với Cinderella, Baby Driver).

Trailer phim "Mamma Mia! Here We Go Again"

Nổi bật giữa một dàn sao là sự xuất hiện của danh ca Cher khi bà chiếm hết sự chú ý của khán giả bằng vẻ đẹp không tuổi và thần thái ngời ngời của mình, dù năm nay đã ở tuổi 72.

Trong vai bà của Sophie, tức là mẹ của Donna và... cụ của đứa trẻ trong bụng Sophie, Ruby Sheridan bước xuống từ trực thăng, trong bộ tóc màu bạch kim và vận đồ trắng hoàn hảo, cùng son đỏ và sơn móng hồng rực. Phần hay nhất đây này: bà ngoại này không được mời tới hòn đảo.

Có vẻ như câu hỏi lớn nhất mà khán giả vẫn đau đáu là liệu nhân vật Donna của Meryl Streep đã qua đời hay chưa đã không được trailer cuối cùng này trả lời, khi hình ảnh của Donna chỉ xuất hiện thoáng qua mà không hề góp mặt trong những phân cảnh quan trọng, nhường lại sân khấu cho Lily James, Amanda Seyfried và bộ ba Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth.



Trong trailer của phần hậu truyện, người ta được thấy một Sophie (Amanda Seyfried) lúc này đang mang bầu, lo sợ vì phải đối diện với điều này một mình và cố gắng kết nối với người mẹ Donna (có lẽ đã mất). Câu hỏi về cái thai trong bụng Sophie của ai là một chuyện, câu hỏi lớn hơn là làm thế nào mà Donna lên được hòn đảo Hy Lạp kua và đem lòng yêu đến... ba người đàn ông? Sự có mặt của Sam, Bill và Harry, những người đàn ông có có khả năng làm bố của Sophie sẽ hứa hẹn khiến câu chuyện trở nên rắc rối và thú vị hơn rất nhiều.

Như một truyền thống, phần âm nhạc ABBA trong phim vẫn chiếm một vị trí quan trọng và lần này với những bản phối hoàn toàn mới, đi kèm vũ đạo đẹp mắt. Mamma Mia! Yêu Lần Nữa được sản xuất bởi Judy Craymer và Gary Goetzman. Benny Andersson và Björn Ulvaeus sẽ trở lại chịu trách nhiệm phần nhạc phim kiêm điều hành sản xuất. Những tên tuổi khác cùng đảm trách sản xuất cho phim là Tom Hanks, Rita Wilson, Phyllida Lloyd, Richard Curtis và Nicky Kentish Barnes.

Mamma Mia! Yêu Lần Nữa sẽ được khởi chiếu từ ngày 20/7/2018 tại các rạp trên toàn quốc.