4 lý do khiến “Robin Hood” chỉ dừng ở mức bom xịt trong năm nay

Không phải bộ phim nào được đầu tư kinh phí cao cũng đều có thể thu lại lợi nhuận khủng từ phòng vé. Như trường hợp của Pacific Rim: Uprising cách đây ít lâu, Robin Hood của tài tử Taron Egerton hội tụ nhiều "tiềm năng" trở thành bom xịt tiếp theo của năm 2018.

Trailer "Robin Hood"

1. Robin Hood – Thương hiệu không còn quá ăn khách

Robin Hood là một huyền thoại của nước Anh với tài thiện xạ "bách phát bách trúng". Anh chàng còn nổi tiếng với câu chuyện cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo trong giai đoạn tăm tối của thời trung cổ. Với nhiều giai thoại và bí ẩn thêu dệt xung quanh, Robin Hood nhanh chóng trở thành đề tài không bao giờ cũ của Hollywood. Song, khán giả thì đã bắt đầu chán thương hiệu này.

Gần như mỗi năm, các nhà làm phim đều cho ra mắt một tác phẩm hoặc series liên quan đến nhân vật. Bom tấn mới nhất về Robin Hood ra mắt cách đây 8 năm với kinh phí lên đến 200 triệu USD gặp thất bại nặng nề tại phòng vé dù có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A như Russell Crowe, Cate Blanchett, Oscar Issac,... cùng bàn tay của đạo diễn Ridley Scott. Ai cũng thuộc nằm lòng câu chuyện về chàng cung thủ và chẳng còn mấy hào hứng khi một bộ phim mới ra rạp nữa.

2. Bài học nhãn tiền từ King Arthur: Legend of the Sword (2017)

Những bộ phim dã sử chẳng còn là xu hướng của khán giả những năm trở lại đây. Hai tấm gương rõ nét nhất chính là The Huntsman: Winter’s War (2016) và King Arthur: Legend of the Sword hồi năm ngoái. Trong đó, tác phẩm của Guy Ritchie và Robin Hood có nhiều điểm tương đồng thú vị.

Cả hai đều được phát triển từ một huyền thoại của nước Anh với kịch bản được thêm thắt nhiều yếu tố mới lạ. Tạo hình nhân vật trong phim đều khá màu mè và chẳng phù hợp với bối cảnh lịch sử đương thời. Chúng mang tới cho khán giả cảm giác như đang theo dõi một tựa game nhập vai viễn tưởng trên màn ảnh rộng vậy. Và dĩ nhiên, bài học nhãn tiền vẫn còn đó khi King Arthur: Legend of the Sword khiến Warner Bros. lỗ hàng trăm triệu USD.

3. Taron Edgerton chưa phải là cái tên bảo chứng phòng vé

Cái tên Taron Edgerton nổi lên từ vai diễn Eggsy trong loạt phim Kingsman. Trên thực tế, thành công của phần phim đầu tiên chủ yếu đến từ sự mới lạ trong cách làm phim cũng như nét hào hoa của Colin Firth là chính. Trong khi đó, Kingsman: The Golden Circle lại không đạt được doanh thu như mong đợi.

Ngoài ra, Taron Edgerton chưa hề có một vai diễn hay phong cách đáng nhớ nào khác. Người xem với chỉ nhớ tới anh như là một nam diễn viên trẻ với gương mặt baby là chính. Với Robin Hood, tài tử người Anh chưa phải là cái tên đủ sức nặng để gồng gánh một bom tấn với phần nội dung không thật sự ổn. Bên cạnh đó, dàn diễn viên gồm Jamie Foxx, Ben Mendelsohn hay Jamie Dornan không thật sự đủ ấn tượng để kéo khán giả tới rạp.

4. Nhà sản xuất có hơi mạo hiểm khi đặt niềm tin vào Otto Bathurst?

Otto Bathurst là cái tên quá đỗi xa lạ đối với khán giả trên toàn thế giới. Trước đây, anh chỉ thực hiện những loạt phim truyền hình tâm lý tội phạm của nước Anh như Peaky Blinders hay Criminal Justice và Five Days. Việc đưa một bom tấn hành động hàng trăm triệu đô la vào tay một đạo diễn thiếu kinh nghiệm như Bathurst có phải là quyết định mạo hiểm của nhà sản xuất?

Trên thực tế, Hollywood dường như đang chuộng việc sử dụng những đạo diễn ít tên tuổi để làm như bom tấn như trường hợp của Kong: Skull Island (2017). Cái tôi của họ dễ kiểm soát và định hướng cũng như thù lao ít hơn hẳn so với những cái tên như Steven Spielberg hay Ridley Scott,... Song, đây là canh bạc "được ăn cả ngã về không" khi sự can thiệp quá mức của studio nhiều khi mang lại kết quả tệ hại. Bài học của The Mummy (2017) phải chăng chưa đủ cân nặng?

Có vẻ như việc dời lịch chiếu tận hai lần của Robin Hood đã là dấu hiệu không mấy khả quan. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ tới tận ngày 02/11 mới có thể có câu trả lời cuối cùng.