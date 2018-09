Hà Nội: Mâu thuẫn làm ăn, rút súng bắn nhau giữa đêm trước bến xe khách Mỹ Đình

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 21h00 ngày 10/9, tại trước bến xe khách Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).



Ảnh minh họa.

Thời điểm trên, Đinh Quang Thắng (SN 1974, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng 1 người bạn đã dùng tay đánh vào đầu, mặt của Nguyễn Minh Phương (SN 1986, trú tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) gây thương tích. Thấy vậy, nhóm của Phương có khoảng 10 nam thanh niên xông vào đánh lại Thắng.

Bị đánh bất ngờ, Thắng rút 1 khẩu súng trong người ra bắn 1 phát về phía nhóm của Phương nhưng may mắn không trúng người mà trúng vào cánh cửa của một ô tô taxi đỗ ở sảnh bến xe.

Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, Công an phường Mỹ Đình 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ Thắng, thu giữ 1 súng ngắn (dạng súng K54), 4 viên đạn.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.