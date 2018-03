Gặp phải hội chứng hiếm chỉ 50% tỉ lệ sống sót, cặp song sinh vẫn làm nên điều kì diệu

Kate Lucas, một bà mẹ trẻ đến từ Queensland, Australia từng được bác sĩ chẩn đoán rất khó có thai bởi vóc dáng cơ thể không phù hợp. Sau nhiều năm cố gắng, khi có dấu hiệu mang thai, cô đã nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra và nhận được tin vui từ bác sĩ khi thông báo Kate mang thai đôi.

Kate bị chẩn đoán khó mang thai nên khi biết tin mang thai đôi cô đã rất vui mừng.

Tuy nhiên, cặp đôi chưa vui mừng được bao lâu thì bác sĩ lại cho biết cặp song sinh trong bụng Kate khá đặc biệt, và có thể sẽ không có cơ hội chào đời. Nguyên nhân là do thai nhi bị mắc hội chứng Monoamniotic . Đây là hội chứng xảy ra khi hai bào thai chia sẻ chung một túi ối không màng ngăn khiến dây rốn quấn quanh thai nhi trong quá trình phát triển. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thai thiếu oxy và chết lưu trong bụng mẹ. Xác xuất xảy ra hội chứng Monoamniotic này là 1% và tỷ lệ sống sót chỉ đạt 50%.

Bức ảnh siêu âm của một cặp song sinh gặp phải hội chứng Momo.

Bác sĩ đề nghị Kate không nên công khai tin cô có thai vì tình trạng thai nhi phát triển không tốt lắm. Kate đã rất bàng hoàng khi nghe tin từ bác sĩ, tuy nhiên cô vẫn quyết định giữ thai và giữ niềm tin vào một phép màu sẽ xảy ra. Kate chia sẻ rằng cô đã tìm hiểu về hội chứng Momo này, và cô đã không bỏ cuộc bởi cô nhận thấy một điều đó chính là những cặp song sinh sống sót đều là những cặp song sinh thân thiết với nhau nhất, chúng nắm tay nhau, nằm cạnh nhau, ôm lấy nhau thật chặt từ khi phôi thai được hình thành. Điều đó đã được thể hiện ở rất nhiều bức ảnh siêu âm. Và Kate vô cùng mong đợi được thấy mối liên kết thần kì này giữa hai cô con gài của mình. Sau khi trải qua lần siêu âm cuối vào tuần thai thứ 24, tuần thai 28, Kate được đưa nhập viện và lên kết hoạch mổ đẻ ở tuần 32.

Dây rốn quấn chặt lấy nhau của cặp song sinh khiến ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.

Đến ngày sinh, Kate và gia đình vô cùng lo lắng và rồi phép màu đã xảy ra. Khi tiến hành mổ đẻ, bác sĩ không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng: Dây rốn của cặp song sinh bị quấn vào nhau giống như tết tóc. Nhưng nó cũng không gây cản trở em bé hấp thu chất dinh dưỡng, hai bé gái đều ra đời thuận lợi. Bác sĩ cho biết: “Khi chúng tôi nhấc dây rốn lên để kiểm tra, toàn bộ ekip mổ ngày hôm đó đã ‘sốc’. Hai đứa trẻ vẫn sống sót dù dây rốn quấn chặt vào nhau. Nếu chúng tôi mổ muộn hơn một chút thì có lẽ cả hai đã không thể sống được.”

Hai bé Harper và Cleo chào đời dù thiếu cân nhưng vô cùng khỏe mạnh.

Cặp song sinh Harper và Cleo chào đời bé tí tẹo, thiếu cân, chỉ nặng 1,9kg và 1,5kg vì sinh non nhưng may mắn thay đều rất khỏe mạnh. Lúc hai con gái chào đời bình an, Kate và chồng đều vô cùng cảm động. Một điều kì diệu nữa đó chính là hai bé đều không cần chăm sóc đặc biệt sau khi ra đời và chỉ cần ở lại bệnh viện một vài ngày. Hai bé được vè nhà sớm hơn rất nhiều so với hầu hết những em bé sinh non.

Cặp song sinh giờ đã là những cô bé xinh đẹp và quấn với nhau không rời.

Đến nay, Harper và Cleo đã được 10 tuổi, trở thành hai cô bé xinh đẹp, hoạt bát và thông minh. Như phần dây rốn đã quấn chặt năm nào, Harper và Cleo vẫn luôn găn bó khăng khít với nhau, bên nhau như hình với bóng, thường xuyên làm mọi thứ cùng nhau dù tính cách có thể khác nhau. Và nếu đã trò chuyện ban đêm, hai cô bé có thể khúc khích rì rầm cả buổi không dứt.

Nguồn: Newsner, Ntd, Mirror