Nhiệt đã lên đến đỉnh điểm khi Apple chuẩn bị vén màn cho các sản phẩm mới tại sự kiện thường niên vào mùa thu. Tại sự kiện ngày 12 tháng 9, chúng ta sẽ được thấy sự ra mắt của những chiếc iPhone mới, cũng như những sản phẩm công nghệ nóng hổi khác như iPad Pro, Apple Watch thế hệ thứ tư và một chiếc MacBook hoàn toàn mới.

Và như thường lệ, fan Apple đang háo hức chờ đợi vào lúc này, theo dữ liệu của Google Trends.

Trang web bán lẻ BankMyCell đã xem xét các truy vấn tìm kiếm của người dùng mà họ đã thu thập được từ năm 2007 đến 2018, và chạy dữ liệu này thông qua Google Trends để có được những con số tìm kiếm toàn cầu chính xác. Dữ liệu phát hành iPhone từ Wikipedia cũng được xếp chồng lên dữ liệu xu hướng tổng hợp để giúp hình dung ra các xu hướng tăng đột biến.

Trong số những phát hiện mà họ tìm được: Người hâm mộ của Apple "trở nên cuồng nhiệt gấp 2 lần bởi những sự kiện" so với fan của Samsung, như bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới đây:

Theo nghiên cứu của trang web, những lần ra mắt iPhone trước đây đã giúp tăng số lượt tìm kiếm của người mua lên cao nhất là 230%, và lần thông báo ra mắt iPhone X đã làm sống lại sự quan tâm của người dùng một cách đáng kể. Nó đã gây ra "sự tăng đột biến lớn nhất kể từ hồi ra mắt iPhone 6."

Trang web cho biết: "Kể từ hồi năm 2007, chiếc iPhone đã xây dựng nên một quán tính đáng kể cho đến năm 2014. Sau đó, sự bùng nổ của những xu hướng sở thích đã bắt đầu giảm, với mức tăng lớn nhất là khi chiếc iPhone X được thiết kế lại ra mắt vào năm 2017."

Chắc chẳng nói ai cũng biết, fan Apple đang thực sự mong đợi đến tối nay.

Chúng ta đã biết được khá nhiều thông tin về những gì mà Apple chuẩn bị ra mắt vào tối nay, chẳng hạn như 3 chiếc iPhone mới với kích cỡ màn hình 5,8 inch; 6,1 inch và 6,5 inch. Ngoài ra, một bài báo của WSJ cho biết những người sở hữu điện thoại to hơn thường sử dụng điện thoại nhiều hơn, điều mà các nhà sản xuất điện thoại đều mong muốn. Bài báo viết: "Những người sử dụng smartphone với màn hình 6 inch hoặc lớn hơn, như Apple dự kiến vào năm nay, thường sử dụng nhiều ứng dụng gấp 2 lần so với những người sử dụng màn hình 5,5 inch, như những chiếc màn hình phiên bản lớn nhất của iPhone 6 hoặc 7, theo Kantar Worldpanel, một công ty nghiên cứu. Những người dùng với các thiết bị lớn hơn cũng có xác suất chơi game cao hơn 62%, và có xu hướng xem video hàng ngày cao gấp 2 lần so với những người có màn hình nhỏ hơn."

Sự gia tăng lượng sử dụng của người dùng khi dùng màn hình to hơn chính là tin tốt cho Apple, do công ty đang muốn thúc đẩy mảng kinh doanh dịch vụ của mình. Theo Morgan Stanley, Apple đã thu về 30 USD từ mỗi thiết bị khi bạn tính cả doanh số ứng dụng, các tài khoản đăng ký nghe nhạc và những lần mua nội dung của người dùng. Công ty đầu tư cũng dự đoán rằng dịch vụ sẽ chiếm khoảng 60% doanh thu của Apple vào năm 2023.

Tin vui cho fan Apple là, bạn sẽ không còn phải chờ đợi lâu nữa đâu nhé.

Tham khảo BGR