Đêm nay Apple sẽ vén màn danh mục iPhone rắc rối nhất trong lịch sử

Nếu không có gì thay đổi, tối nay Apple sẽ ra mắt không chỉ 1 mà là 3 phiên bản iPhone X mới. Bên cạnh một phiên bản "chính" được nâng cấp cấu hình, công ty của Tim Cook sẽ ra mắt thêm một chiếc iPhone X "giá rẻ" kích cỡ 6.1 inch và một mẫu "siêu cấp" kích cỡ 6.5 inch. 3 sản phẩm sẽ lần lượt có tên gọi là iPhone Xs, iPhone Xc và iPhone Xs Plus.

Với bộ ba iPhone X này, chưa ai biết danh mục iPhone của Táo trong năm nay sẽ ra sao. Liệu iPhone X năm ngoái sẽ bị khai tử, hay được tiếp tục bán với giá rẻ hơn 100 USD – như tất cả những chiếc iPhone khác từ trước đến nay của Táo? Apple có ra mắt iPhone 8s hay không? Nếu iPhone Xc thực sự có giá rẻ, iPhone SE và iPhone 7 sẽ có số phận ra sao?

Và, tên gọi "iPhone 9" trong một hình ảnh mới rò rỉ gần đây có ý nghĩa gì?

iPhone 9 và bộ 3 iPhone X???

Dĩ nhiên, câu trả lời lúc này vẫn chỉ có bộ sậu Tim Cook mới biết được. Nhưng có một điều là chắc chắn: Đêm nay, Apple sẽ ra mắt danh mục iPhone rối loạn nhất từ trước tới nay. Sự ra mắt của Xs Plus sẽ giúp Apple tiến xa hơn nữa vào phân khúc giá siêu cấp (có lẽ chiếc điện thoại này sẽ khởi điểm ở 1100 USD) trong khi Xc tiềm ẩn rất nhiều cơ hội cho phân khúc tầm thấp.

Bước thay đổi này cũng có nghĩa rằng truyền thống "đơn giản" của iPhone cũng đã lùi xa. Trước iPhone 6, Apple gần như luôn luôn chỉ ra mắt một chiếc iPhone mới mỗi năm và đẩy iPhone năm trước đó xuống mức giá giảm 100 USD. Từ iPhone 6, Apple có thêm dòng Plus. Nhưng đến 2014 thì Apple đã có SE và đến năm ngoái thì có cả iPhone X, một chiếc iPhone được Tim Cook đọc tên là... iPhone "10".

Năm nay thậm chí sẽ còn rối hơn năm ngoái...

Theo phỏng đoán của chúng tôi, hết ngày hôm nay, danh mục iPhone của Apple sẽ còn lại: iPhone 7 & iPhone 7 Plus, iPhone 8 & iPhone 8 Plus, iPhone Xs, iPhone Xs Plus và iPhone Xc. Khả năng cao Apple vẫn sẽ tiếp tục bán iPhone 6s và iPhone 6s Plus tại các thị trường giá rẻ trọng yếu như Ấn Độ và Nam Mỹ.

Và nếu Apple quyết ăn thua đủ tại Ấn Độ, công ty của Tim Cook sẽ giữ lại iPhone SE.

Như thế, Apple sẽ có ít nhất là 7 – 10 model iPhone. Chưa năm nào danh mục iPhone lại rối loạn như vậy cả. Liệu đằng sau những chiếc iPhone này là tham vọng nào của Tim Cook, kẻ vốn nổi danh là "cáo già" số 1 làng công nghệ?

(còn tiếp)