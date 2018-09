Trước thềm sự kiện iPhone 2018, cùng xem 12 thế hệ iPhone trước đó đã "tiến hóa" thế nào trong hơn 1 thập kỷ qua!

Chỉ còn chưa đến 1 ngày nữa, Apple sẽ chính thức trình làng thế hệ iPhone 2018 sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. 11 năm phát triển, iPhone giờ đây đã trở thành một tượng đài trên thị trường smartphone, đồng thời cũng là trụ cột trong mô hình kinh doanh của Apple trong một khoảng thời gian rất dài.

Trước thềm sự kiện ra mắt được đón chờ nhất năm này, hãy cùng điểm lại những thế hệ iPhone đã làm mưa làm gió trong hơn 1 thập kỷ qua để thấy được dòng smartphone huyền thoại này đã thay đổi nhiều đến thế nào.

1. iPhone (2007)

Ngay từ khi ra mắt, chiếc iPhone đầu tiên đã lập tức trở thành một hiện tượng làm thay đổi toàn bộ thị trường di động khi đó. Chiếc smartphone nhỏ gọn này có thể kết nối mạng không dây Wi-Fi, loại bỏ bàn phím vật lý truyền thống và thay thế hoàn toàn bằng màn hình cảm ứng đa điểm.

Tuy nhiên, nếu so với hiện tại, chiếc iPhone này quả thật vẫn còn rất nhiều thiếu sót: Không 3G/4G, không App Store, camera vẫn còn “cùi bắp”, bộ nhớ cao nhất cũng chỉ có 16GB. Thế nhưng chính nhờ những thiếu sót như vậy mà chúng ta mới thấy được, iPhone bây giờ đã thay đổi và phát triển đến mức nào.

2. iPhone 3G (2008)

Một năm sau, Apple tiếp tục chinh phục thị trường với iPhone 3G cùng thiết kế khung nhôm giúp cho vẻ ngoài của máy trở nên sang trọng, bóng loáng, lấp la lấp lánh. Thiết kế này cũng được nhà Táo duy trì trong nhiều năm tiếp theo.

Không chỉ thay đổi vẻ bên ngoài, iPhone 3G còn mang đến những trải nghiệm cực kỳ mới mẻ mà iPhone đầu tiên vẫn chưa có được: Đó là kết nối 3G để lướt web thả ga ở bất cứ đâu, hệ thống định vị GPS và đặc biệt nhất là kho ứng dụng App Store đa dạng để hoàn thiện trải nghiệm người dùng. Apple thậm chí còn ưu ái gọi “đứa con cưng” này là chiếc smartphone đầu tiên đủ khả năng để đánh bại iPhone đời đầu.

3. iPhone 3GS (2009)

Là phiên bản kế nhiệm của iPhone 3G nên iPhone 3GS không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Nhưng bù lại, chiếc smartphone này sở hữu hiệu năng vượt trội hơn rất nhiều, mang đến trải nghiệm mượt mà nhất (chữ “S” chính là viết tắt cho Speed - Tốc độ).

Ngoài ra, hệ thống camera, khả năng kết nối 3G hay Bluetooth cũng được nâng lên đáng kể. Màn hình thì được trang bị một lớp oleophobic để chống bám vân tay hay dầu mỡ. iPhone 3GS cũng là chiếc smartphone đầu tiên của Apple có thể điều khiển được bằng giọng nói, tiền thân của trợ lý ảo Siri sau này.

4. iPhone 4 (2010)

iPhone 4 có thể coi là bước nhảy vọt trong công nghệ smartphone của Apple khi thay đổi rất nhiều cả về thiết kế lẫn tính năng. Với iPhone 4, Apple đã trang bị mặt lưng bằng kính cùng bộ khung thép cực kỳ sang trọng, loại bỏ vẻ ngoài “trẻ con” bởi nắp lưng nhựa trên iPhone 3G/3GS. Ngoài ra, chất lượng hiển thị của màn hình cũng được cải thiện rất nhiều để chúng ta có được những hình ảnh đẹp và chân thực nhất. Thế nhưng, thay đổi lớn nhất trên iPhone 4 phải kể đến cụm camera trước tiện lợi, kéo theo đó là tính năng FaceTime - gọi điện mặt đối mặt đã trở thành thương hiệu của Apple.

5. iPhone 4s (2011)

iPhone 4S là chiếc iPhone đầu tiên mà Apple cho ra mắt sau khi cố Chủ tịch Steve Jobs qua đời. Dù không có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm nhưng dòng smartphone này vẫn rất được nhiều người dùng ưa chuộng vì khả năng hoạt động mượt mà và đặc biệt tiện lợi nhờ sự xuất hiện của trợ lý ảo Siri. Đến nay, Siri vẫn đang “sống sờ sờ” trên rất nhiều thiết bị của Apple và được kỳ vọng sẽ còn phát triển bùng nổ hơn nữa trong tương lai.

6. iPhone 5 (2012)

Trong khi các smartphone Android sở hữu màn hình ngày càng lớn hơn thì Apple lại quan niệm ngược lại: smartphone là phải vừa vặn trong lòng bàn tay người dùng, sử dụng 1 tay cũng vẫn không vấn đề. Và thế là iPhone 5 ra đời theo đúng tiêu chí này. Màn hình dù có to hơn một chút nhưng thân máy lại được thiết kế dài ra thay vì mở rộng về bề ngang, giúp máy vẫn cứ là thon gọn.

Mặc dù là dự án smartphone đầu tiên dưới thời Tim Cook nhưng về mặt tính năng, iPhone 5 không có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Những đặc điểm đáng kể nhất bao gồm khả năng chống rung khi quay phim, chụp ảnh và sự xuất hiện của cổng sạc Lightning.

7. iPhone 5s và 5c (2013)

Sau khi iPhone 5 không đạt được thành công như mong đợi, Apple đã cho ra mắt iPhone 5s với nhiều cải tiến mới, nổi bất nhất chính là cảm biến vân tay (Touch ID) - chuẩn mực bảo mật mới cho smartphone thời bấy giờ. Ngoài ra, nhà Táo còn trình làng tính năng trao đổi dữ liệu AirDrop cực tiện lợi và vẫn được giữ lại đến tận bây giờ.

Khác với iPhone 5s, iPhone 5c lại hướng đến thị trường tầm trung, với lợi thế là sở hữu rất nhiều phiên bản màu sắc độc đáo chưa từng có trên những dòng iPhone khác. Thế nhưng, thiết kế vỏ nhựa kém sang, cùng với thành công quá lớn của iPhone 5s đã khiến iPhone 5c “chìm xuồng” nhanh chóng.

8. iPhone 6/6 Plus (2014)

Khác với mọi khi, lần này Apple đã ra mắt cùng một lúc đến 2 dòng iPhone khác nhau: iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Đây cũng chính là thế hệ smartphone đầu tiên của hãng sở hữu màn hình lớn để nâng cao trải nghiệm hình ảnh của người dùng. Tuy nhiên, giữ vững quan điểm nêu trên của mình, Apple đã tích hợp thêm cả tính năng Reachability để giúp chúng ta dễ dàng sử dụng máy bằng 1 tay mà chẳng gặp khó khăn gì.

9. iPhone 6s/6s Plus (2015)

Như đã nêu trên, các thiết bị thuộc dòng “S” sẽ mang đến những cải tiến về mặt hiệu năng và không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Bên cạnh đó, iPhone 6s/6s Plus cũng là thế hệ smartphone đầu tiên tích hợp câu lệnh “Hey Siri” quen thuộc và đặc biệt là phiên bản Hồng vàng (Rose Gold) từng gây sốt cũng như được nhiều chị em săn đón.

10. iPhone 7/7 Plus (2016)

Có thể nói, iPhone 7/7Plus là 2 dòng smartphone đã giải quyết được tất cả những vấn đề còn tồn đọng của các thế hệ trước đó: Màn hình lớn, thiết kế chắc chắn không dễ bẻ cong, camera “ngon” hơn rất nhiều, khả năng chống nước chống bụi miễn chê và nhất là dung lượng bộ nhớ tối đa lên đến 256GB. Vì thế, cũng không có gì khó hiểu khi bộ đôi này hiện vẫn được nhiều người ưa chuộng và sử dụng.

Điểm gây tranh cãi duy nhất chính là quyết định loại bỏ jack cắm tai nghe 3,5mm truyền thống mà Apple đã áp dụng cho iPhone 7/7 Plus. Kể từ đó, tất cả những dòng iPhone sau này đều không sử dụng jack tai nghe này nữa nhằm kích thích nhu cầu mua tai nghe không dây AirPods của nhà Táo.

11. iPhone 8/8 Plus (2017)

Trái ngược với iPhone 7/7 Plus, bộ đôi mới này lại không được đón nhận quá nồng nhiệt do không thực sự có nhiều thay đổi đột phá, và một phần là vì ra mắt cùng lúc với siêu phẩm ngàn đô iPhone X. Tuy nhiên, iPhone 8/8 Plus vẫn tạo ra những điểm nhấn nhất định với khả năng hỗ trợ sạc không dây, cấu hình mạnh mẽ hơn và màu sắc mới (vàng Gold).

12. iPhone X (2017)

Trong vai trò là thiết bị kỷ niệm 10 năm iPhone, iPhone X đã tạo ra rất nhiều bất ngờ lớn với những thay đổi 180 độ so với toàn bộ các thiết bị tiền nhiệm. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng, Apple đã tốn đến 5 năm để nghiên cứu và hoàn thiện chiếc iPhone đắt giá nhất hiện nay này.

Những thay đổi lớn nhất của iPhone X bao gồm: Màn hình vô cực với “tai thỏ” gây tranh cãi; loại bỏ luôn phím Home, cũng chẳng còn cảm biến vân tay gì nữa; camera kép với khả năng chụp ảnh miễn chê; sạc không đây và tất nhiên là không thể thiếu Animoji độc đáo.

Dù gây ra khá nhiều tranh cãi về mức giá 1.000 USD của mình nhưng hiện tại, iPhone X vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Apple. Vì thế, chúng ta có quyền hy vọng thế hệ iPhone 2018, sẽ được trình làng vào lúc 0h ngày 13/9 tới, cũng kế thừa và tiếp tục phát huy thành công này.