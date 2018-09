Gã bảo vệ dâm ô bé gái 5 tuổi tại trường mầm non

Trường Mầm non tư thục Candy - nơi bảo vệ trường có hành vi dâm ô

Ngày 10/9, Công an TP. Hạ Long cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự một bảo vệ cơ sở mầm non tư thục vì có hành vi dâm ô học sinh mầm non 5 tuổi.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cũng xác nhận, đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1972, trú tại xóm 4, thôn Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã bị tạm giữ hình sự, tội danh ban đầu được xác định là dâm ô trẻ em.

Vào 2 ngày mùng 3/9 và 5/9, tại trường Mầm non tư thục Candy (khu 5, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long), cháu Nguyễn Diệu A. (sinh ngày 18/8/2013) đã bị Nguyễn Mạnh Hùng (là bảo vệ cơ sở mầm non trên) 2 lần dùng tay sờ mó vào bộ phận sinh dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã làm rõ, tạm giữ hình sự Hùng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Theo chị Trần Phương A. (người dân bán quán nước ngay cổng trường), Trường mầm non Candy hoạt động được gần 3 năm nay, tại thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 30 cháu học sinh đang theo học. Hiện, trường mầm non này đã dừng hoạt động.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.