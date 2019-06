Đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng BTS sẽ giữ vững vương miện của mình được trong bao lâu?

Tuổi thọ của một idol vốn dĩ đã ngắn nhưng để được nhớ mặt gọi tên giữa hàng trăm nhóm nhạc khác lại là một chuyện càng khó khăn hơn, bởi thế nên để trở thành một nhóm nhạc hàng đầu không phải là chuyện một sớm một chiều, không phải là ai cũng có thể làm được và BTS cũng chẳng là ngoại lệ.



Giữa đỉnh cao danh vọng hiện tại, nhiều người tự hỏi liệu BTS sẽ giữ vững "vương miện" của mình trong bao lâu nữa? Liệu sẽ đến một ngày nhóm tan rã và mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng hay còn cái kết nào khác cho BTS hay không?

Rồi cũng sẽ lúc vương miện mà BTS đang mang đổi chủ?

Đối mặt với những khó khăn này, rồi sẽ đến ngày BTS tan rã và chìm vào dĩ vãng?

Khó khăn lớn nhất BTS phải đối mặt là việc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Thành viên lớn tuổi nhất là Jin (1992) năm nay đã 27 tuổi, có nhiều thông tin cho rằng anh sẽ sớm nhập ngũ trong năm tới, kế theo đó là Suga và lần lượt các thành viên khác. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, trong thời gian sắp tới hoạt động của nhóm sẽ bị gián đoạn rất nhiều, họ sẽ phải biểu diễn mà không có đủ các thành viên.



Jin sẽ là thành viên BTS đầu tiên phải nhập ngũ trong những năm tới

Như vậy, khi đến thời điểm nhập ngũ, ít nhất phải mất 6-7 năm, các chàng trai mới có thể được biểu diễn chung sân khấu. Việc trì hoãn hoạt động giống như một đòn chí mạng đối với các nhóm nhạc Kpop và với một nhóm nhạc đang nổi tiếng hàng đầu như BTS thì đó lại càng là một vấn đề nghiêm trọng hơn.



Nếu như không duy trì sức nóng của sân khấu, không xuất hiện thường xuyên thì việc bị các nhóm nhạc khác vượt mặt là điều không thể tránh khỏi, và cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất mà không một nhóm nhạc nào muốn đó là tan rã.

BTS lên tiếng về kế hoạch nhập ngũ

Bên cạnh đó, tuổi thọ của một nhóm nhạc Kpop là có giới hạn. BTS bắt đầu nổi tiếng từ năm 2015, tiếp sau đó là chuỗi ngày bùng nổ những thành tích, kỉ lục mà không một ai ngờ rằng một nhóm nhạc nhỏ bé xuất thân từ một công ty đầy non trẻ lại có thể làm được. Nhưng ngành giải trí chưa bao giờ ngừng tìm kiếm như cái mới, BTS đang nổi lên như một hiện tượng chính là vì phong cách âm nhạc mới lạ, khác xa so với nhiều nhóm Kpop khác.



Thế nhưng đó là ở thời điểm hiện tại, trong một tương lai không xa, thị trường giải trí cũng sẽ bắt đầu tìm tòi tới những thứ mới mẻ khác, một gu âm nhạc lạ lẫm khác mà ta chưa thể biết được.

Sẽ có ngày công chúng "chán" BTS và theo đuổi những nhóm nhạc trẻ trung, mới mẻ hơn?

Song song với đó, "lời nguyền 7 năm" của Kpop vẫn luôn là nỗi ám ảnh với nhiều nhóm nhạc, không ngoại trừ BTS. Debut từ năm 2013, với nhiều thành tích nổi bật không ngừng nghỉ cho tới thời điểm hiện tại đã là 7 năm, một con số không mấy may mắn trong thế giới giải trí Kpop và không phải ngẫu nhiên mà netizen lại bắt đầu lo lắng cho tương lai của boygroup hàng đầu này.

Trong lịch sử Kpop, có không ít nhóm nhạc được gọi là huyền thoại, gần nhất có thể kể đến những cái tên như TVXQ, SNSD hay Big Bang. Đây cũng là những boygroup, girlgroup cực kì nổi tiếng vào thời kì hoàng kim của mình và có tuổi thọ tương đối cao so với nhiều nhóm nhạc khác của Kpop. Thế nhưng thời thế luôn thay đổi, kết cục thì đến một ngày họ cũng sẽ phải nhường đường để thế hệ thứ 33 thống trị các bảng xếp hạng.

Do vậy, BTS cũng không có lý do để trở thành ngoại lệ. Rồi các thành viên cũng sẽ quá ngưỡng tuổi idol, tên tuổi cũng sẽ dần mờ đi và các thế hệ sau sẽ xuất hiện và thay thế họ. Điều này xảy ra ở mọi thế hệ Kpop, vốn dĩ đó là bản chất của nền công nghiệp giải trí và chẳng điều gì có thể làm nó khác đi được.

Những nhóm nhạc gen 2 nổi tiếng 1 thời nay cũng phải nhường chỗ cho đàn em, trong đó có BTS

Bên kia đỉnh cao chưa hẳn đã là vực thẳm

Nói về vấn đề liệu tương lai của BTS sẽ đi về đâu sau khi các thành viên nhập ngũ, có nhiều ý kiến trái chiều đưa ra nhưng cũng không phải là không hợp lý.

Việc nhập ngũ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm, thế nhưng đó không hẳn là một đòn chí mạng. Tuy nhiên, nếu không còn đủ 7 thành viên, BTS vẫn có thể tiến hành các hoạt động khác như phát hành album solo của từng thành viên, tham gia các show tạp kĩ, diễn xuất, nhạc kịch hoặc sáng tác. Dù là không hoạt động cùng nhau nhưng họ có thể thay phiên nhau xuất hiện để duy trì danh tiếng của nhóm trong thời gian các thành viên lần lượt nhập ngũ.

"Epiphany" - BTS Jin solo

Lời nguyền 7 năm luôn là một hố đen chôn vùi nhiều nhóm nhạc Kpop, vì đa phần họ đều ký hợp đồng cùng công ty chủ quản là 7 năm, sau đó hết thời hạn hợp đồng và dẫn tới tan rã. Thế nhưng ít nhất hiện tại, cộng đồng fan không phải lo lắng về điều này vì vào ngày 18/10/2018 BTS đã tái ký hợp đồng thêm 7 năm cùng với Big Hit, điều đó có nghĩa rằng nhóm đã có thể mạnh mẽ cùng nhau vượt qua "lời nguyền 7 năm", xóa tan nghi ngờ về sự tan rã trong thời gian tới.

BTS đã thoát khỏi "lời nguyền 7 năm" nhờ gia hạn hợp đồng cùng Big Hit

Bên cạnh đó, BTS ngay từ khi ra mắt đã luôn gây ấn tượng bởi phong cách mới lạ của mình. Khi nền thị trường âm nhạc phát triển theo những chiều hướng mới, BTS cũng không ngừng đổi mới phong cách của mình theo xu hướng thị trường.



Có thể thấy rằng, mỗi một album mới ra đời, BTS luôn khiến nó trở nên mới lạ hơn so với những album trước. "TRUTH UNTOLD", "SINGULARITY", hay "EPIPHANY" đều là những bản ballad mang phong cách rất khác lạ so với phong cách âm nhạc Kpop, bạn phải nhắm mắt và lắng nghe ca từ cùng giai điệu mới có thể thẩm thấu được hết ý nghĩa của bài hát. Ngược lại, các bài hát như "So What", "Mic Drop" hay "Dionysus" lại là những bản nhạc Hip hop mang phong cách hơi hướng cổ điển.

Live "Dionysus" – BTS ["Inkigayo" 21/4]

“The Truth Untold” - V, Jin, Jungkook, Jimin (BTS)

Những ví dụ này cho thấy phong cách của BTS luôn thay đổi chứ không phải là "một màu". Việc BTS sẽ nổi tiếng trong bao lâu không hẳn sẽ có một câu trả lời chính xác nhưng khi còn hoạt động thì có thể kì vọng rằng nhóm sẽ không dễ dàng để xu hướng thị trường âm nhạc bỏ rơi mình.

Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi

Kpop là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng, liên tục có những nhóm mới ra đời và mọi nhóm đều tốt hoặc tốt hơn những nhóm trước họ. Đường đi lên đỉnh không khó mà giữ được vị trí đỉnh cao trong bao lâu mới là điều thực sự khó khăn. Vì vậy có thể kết luận rằng BTS sẽ không thể đứng đầu mãi mãi, hay nói một cách thực tế là sẽ đến một ngày mà họ cũng sẽ bị vượt qua bởi các nhóm nhạc khác, kỉ lục sinh ra là để phá vỡ.

Tuy nhiên, có không ít những nhóm nhạc sau khi tan rã thì độ nổi tiếng vẫn không hề bị tụt giảm. Ở Âu Mỹ, người ta có The Beatles, The Monkees, The Four Seasons, Spice Girls, N-Sync, The Backstreet Boys, Take That, One Direction hay các nhóm nhạc Kpop một thời như TVXQ, H.O.T, SECHSKIES... Có thể BTS sẽ không còn ở đỉnh cao, nhưng danh tiếng của họ sẽ trở thành huyền thoại như những đại diện này.