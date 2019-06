Tưởng bán album mạnh, ai ngờ EXO bị 1 hậu bối "đè bẹp", lập thành tích nối gót BTS và DBSK ở Nhật

Ngày 29/5 vừa qua, SEVENTEEN đã phát hành single tiếng Nhật thứ nhất "Happy Ending" gồm ca khúc chủ đề cùng tên và phiên bản Nhật cho "Oh My!" và "Healing". Tháng 5 năm ngoái, nhóm đã chính thức ra mắt tại "xứ sở hoa anh đào" với mini album đầu tay "We Make You" và nhận giải tân binh xuất sắc tại "GDA Nhật 2019".

MV "Happy Ending" – SEVENTEEN

Trong ngày đầu tiên, "Happy Ending" tẩu tán 113.201 bản, nắm giữ vị trí số 2 trên BXH doanh số hằng ngày của Oricon. Sang ngày kế tiếp, doanh số giảm chỉ còn 102.090 bản nhưng single lại vươn lên vị trí thứ nhất cũng tại BXH trên. Chốt lại, single mới của SEVENTEEN có 215.291 bản được tiêu thụ trong 2 ngày đầu.

Với thành tích này, SEVENTEEN trở thành nhóm nhạc nam thứ 3 tại Kpop chỉ sau BTS và DBSK có doanh số single tiếng Nhật tuần đầu vượt mốc 200 nghìn bản dù mới trải qua 2 ngày mở bán. Đây là một cột mốc đáng nhớ của nhóm dù họ không đến từ "3 ông trùm" SM, YG hay JYP.

SEVENTEEN là nhóm nam thứ 3 tại Kpop chỉ sau BTS và DBSK có doanh số single tiếng Nhật tuần đầu vượt mốc 200 nghìn bản



Có thể thấy SEVENTEEN vẫn còn "dưới cơ" EXO khi ở quê nhà nhưng tình thế lại đảo ngược hoàn toàn tại Nhật Bản. Boygroup nhà SM đã phát hành 2 single tại "đất nước mặt trời mọc" nhưng chỉ có doanh số tuần đầu vượt 100 nghìn bản, cột mốc để đạt chứng nhận vàng từ Oricon.

Nguồn tham khảo: Soompi, Twitter