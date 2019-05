Báo Hàn hé lộ lí do D.O. nhập ngũ sớm: Hoá ra là vì sự nghiệp riêng chứ không phải lợi ích chung của EXO?

Mới đây, thành viên D.O. của EXO đã gây sốc khi thông báo sẽ tự nguyện nhập ngũ sớm vào 1/7 tới. Sở dĩ tin tức này khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu vì D.O. sinh năm 1993, nghĩa là 2 năm nữa mới tới thời điểm mà anh bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ đối với đất nước.

Nói về nguyên nhân nhập ngũ khá sớm của D.O., một tờ báo địa phương của Hàn Quốc nhận định là vì thoả thuận của thành viên EXO này với đoàn làm phim "Along With The Gods". Đây là bộ phim điện ảnh rất ăn khách tại Hàn đã được phát sóng 2 phần đầu vào năm 2017 và 2018.

D.O. là một trong số những diễn viên của phim này trong cả 2 phần đầu và trước đó, anh đã xác nhận rằng mình sẽ tiếp tục xuất hiện trong phần thứ 3 và thứ 4 được dự kiến sản xuất vào năm 2021. Đây cũng chính là thời điểm anh vừa xuất ngũ để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình.

Báo Hàn nhận định D.O. nhập ngũ sớm để kịp quay phần 3 và 4 của "Along With The Gods"

Sau khi bài báo được đăng tải, netizen đồng loạt chỉ trích quyết định nhập ngũ sớm của D.O.. Họ cho rằng anh làm thế vì một công đôi việc, vừa tránh tham gia concert thứ 5 của EXO diễn ra vào nửa cuối tháng 7 tới, vừa có thể đóng phim vào 2021, thời điểm mà các thành viên khác nhập ngũ gần hết.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận không nhỏ người hâm mộ bênh vực cho quyết định trên của D.O.. Họ khẳng định việc D.O. nhập ngũ đã được chính anh bàn bạc kĩ càng cùng các thành viên khác trong EXO và với SM. Vì thế, không thể coi đây là một quyết định mang tính đột ngột, ích kỉ.

Ngoài ra, cũng có ý kiến nói rằng D.O. nhập ngũ sớm vì đặt lợi ích chung của EXO lên hàng đầu. Trong nhóm có 3 giọng ca chính là D.O., Chen (1992) và Baekhyun (1992). Thời điểm anh xuất ngũ cũng là lúc nhóm thiếu 2 thành viên ấy nên D.O. sẽ là người "cân" mảng hát hò trong nhóm. Vì thế, quyết định của D.O. được cho là phù hợp.

Nguồn tham khảo: Koreaboo