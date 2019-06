BTS giật spotlight từ BLACKPINK nhờ thành tích khủng ở Anh trước concert lịch sử như Beyoncé, Madonna

Ngày 1/6, kênh YouTube chính thức của BLACKPINK vượt ibighit để trở thành kênh YouTube có lượng người đăng kí lớn nhất Hàn Quốc với gần 26,3 triệu lượt. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của girlgroup nhà YG trên MXH chia sẻ video lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, BTS nhanh chóng giật lại spotlight từ BLACKPINK khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có được chứng nhận bạc (BRIT) cho album "Love Yourself: Answer" phát hành tháng 8 năm ngoái từ Hiệp hội Ngành công nghiệp Ghi âm vương quốc Anh (BPI).

Để đạt được danh hiệu tương đối cao quý này, một album phải có doanh số tiêu thụ từ 60 nghìn bản trở lên ở Anh. BTS đã vô cùng xuất sắc khi là nghệ sĩ Kpop đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này làm được điều đó.

BTS đạt chứng nhận bạc từ BPI nhờ album "Love Yourself: Answer" tiêu thụ hơn 60 nghìn bản ở Anh

Không chỉ album cũ, "MAP OF THE SOUL : PERSONA" tăng 74 hạng lên vị trí 60 và "Boy With Luv" cũng tiến thêm 115 hạng lên vị trí 51 sau khi BTS trình diễn bài hát mới trên "Britain's Got Talent" hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Đây là loạt thành tích xuất sắc ở Anh của BTS trước khi họ thực hiện 2 đêm concert lịch sử trong khuôn khổ tour diễn mở rộng "Speak Yourself" tại SVĐ Wembley cũng ở nước này vào ngày 1 và 2/6.

Boygroup nhà Bighit là nghệ sĩ châu Á đầu tiên tẩu tán sạch vé cho 2 đêm concert tại SVĐ có sức chứa 90 nghìn người này, đồng thời là nghệ sĩ thứ 12 trên thế giới tổ chức concert tại đây sau Beyoncé, Michael Jackson, One Direction, Muse, Spice Girls, Madonna, Take That, Queen, Oasis, Eminem và Ed Sheeran.

