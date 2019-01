Dù chưa ra mắt nhưng tân binh của Big Hit đã được tiền bối BTS cưng chiều hết mực

Sau thành công đáng ngưỡng mộ của BTS, công ty chủ quản của 7 thành viên - BigHit Entertainment đã quyết định cho ra mắt nhóm nhạc nam mới TXT. Nhóm nhạc ngay lập tức nhận được sự chú ý của công chúng, không chỉ bởi là đàn em của "hiện tượng toàn cầu" BTS, mà còn bởi chiến dịch truyền thông đặc biệt của BigHit, không tiết lộ thêm điều gì ngoài "Introduction Film" của từng thành viên.



Mới đây, BTS đã thể hiện sự ủng hộ và yêu thương đối với TXT ngay trên sân khấu trao giải 28th Seoul Music Awards 2019. Cụ thể anh cả BTS JIN, trong bài phát biểu nhận giải Bonsang của nhóm đã dành không quên nhắc đến đàn em sắp ra mắt: "Dù công ty không dặn chúng mình làm điều này nhưng các bạn à, hậu bối của chúng mình sắp được ra mắt rồi đó. Xin hãy dành sự quan tâm cho bọn trẻ nhé. Cảm ơn các bạn".



BTS nhắc đến hậu bối trong bài phát biểu nhận giải của nhóm

Tính đến nay, mới chỉ có hai thành viên được tiết lộ, đó là YEONJUN, và SOOBIN. Tuy chỉ xuất hiện trong video nhưng các thành viên đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết, và sự kì vọng vào tài năng tương lai sẽ tỏa sáng như tiền bối BTS của họ.

Trong năm 2019, sự ra mắt của TXT nhà BigHit là một sự kiện đáng mong đợi của làng giải trí Kpop. Cùng với tân binh nữ nhà JYP, nhóm được kì vọng sẽ lập nên "đế chế" Bang-TWICE thế hệ thứ hai.



YEONJUN, thành viên được tiết lộ đầu tiên





Và SOOBIN, người thứ hai được BigHit tiết lộ

Bên cạnh đó, TXT dù chưa ra mắt và thậm chí chưa tiết lộ đủ các thành viên nhưng nhóm cũng đã có những khởi đầu rất ấn tượng. "Introduction Film – What do you do?" của YEONJUN chưa đầy 5 ngày đã đạt hơn 10 triệu views, "Introduction Film – What do you do?" của SOOBIN hiện tại đã gần 10 triệu views, và vô số những lời có cánh từ cộng đồng mạng.





"Introduction Film – What do you do?" của YEONJUN"