Đồng Nai: Thanh niên 29 tuổi đâm chết công an

Ngày 17/1, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người".



Theo đó, tối 16/1, Ân và ông Dương Văn Đ. (37 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, là công an viên xã) xảy ra mâu thuẫn tại ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, 2 bên cự cãi lớn tiếng và xông vào đánh nhau. Bất ngờ, Ân dùng dao đâm ông Đ. khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Nam thanh niên 29 tuổi bỏ lại xe máy rời khỏi hiện trường. Sự việc được người dân báo công an. Công an có mặt đưa ông Đ. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Rạng sáng 17/1, Ân tới công an đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Ân cho rằng công an viên xã hay can thiệp vào chuyện của gia đình nên dẫn tới vụ việc.