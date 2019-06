Đối đầu quá nhiều ngôi sao xịn, số phận Katy Perry - Miley Cyrus giờ ra sao?

Ngày 31/5, không hẹn mà gặp, một loạt ngôi sao âm nhạc cùng trở lại đường đua với sản phẩm mới như Katy Perry, Miley Cyrus, Cardi B, Camila Cabello, Bebe Rexha, Rita Ora, Cheryl và Tove Lo. Trong số đó, đáng chú ý nhất là sự trở lại của Katy và Miley sau thời gian dài vắng bóng, cũng như sau 2 sản phẩm trước đó của họ không mấy thành công là "Witness", "Younger Now".

9 ca khúc với sự tham gia của các nữ ca sĩ được ra mắt trong cùng ngày.

Không làm khán giả thất vọng, với lần comeback này, cả 2 đều mang đến sản phẩm chất lượng và thành tích làm được cũng xứng đáng với nỗ lực ấy. Về Katy Perry, MV "Never Really Over" vẫn khiến khán giả mê mẩn mặt hình ảnh, những ý nghĩa trừu tượng là một đặc sản chưa bao giờ thiếu trong các sản phẩm trước đây, cũng được khai thác một cách tối đa.

Quan trọng nhất, bài hát chứa giai điệu bắt tai đủ để fan muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Thành tích 14,8 triệu view sau ngày đầu tiên đã chứng minh cho điều đó, đây là MV có lượt view ngày đầu cao thứ 3 trong sự nghiệp cô. Bên cạnh đó, bài hát đang không có đối thủ trên BXH Itunes Worldwide dù cho có khá nhiều kẻ bám đuôi đang hăm he lật đổ.

Bài hát của Katy Perry đang nằm trên cả bộ đôi Justin Bieber - Ed Sheeran.

Kế đến, Miley Cyrus cũng gây ấn tượng với EP mang tên "She Is Coming" mang âm nhạc mạnh mẽ, bắt tai và thời thượng hơn "Younger Now" nên ngay lập tức được đón nhận kịch liệt từ giới mộ điệu. Hiện tại, EP đang dẫn đầu BXH album Itunes Worldwide kể từ khi ra mắt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ nhờ chất lượng âm nhạc, cách thức quảng bá cho sản phẩm lần này cũng rất được nữ ca sĩ đầu tư và là cả một hành trình bài bản từ cách đây nhiều ngày.

Không dừng lại ở đó, cô nàng cũng vừa khiến fan phấn khích tột độ khi thông báo còn đến 2 EP lần lượt là "She Is Here", "She Is Everything" sẽ ra mắt trong thời gian tới, mỗi EP bao gồm 6 ca khúc, tổng hợp lại là 18 ca khúc cho 3 EP đủ để làm thành 1 album hoàn chỉnh.