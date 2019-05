Fan Miley Cyrus tại Việt Nam lập thành tích đáng nể khiến khán giả quốc tế cũng tự hào thay

00h00 sáng ngày 31/5, như đã hẹn, EP mang tên "She Is Coming" đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên kể từ album "Younger Now" của Miley Cyrus chính thức lên sóng trên các hệ thống âm nhạc trực tuyến Việt Nam. EP bao gồm 6 ca khúc, trong đó "Mother's Daughter", "Cattitude", và "D.R.E.A.M." đã được cô nàng "thiếu nghị lực" debut trên sân khấu BBC Radio 1's Big Weekend trước đó 1 tuần. Còn lại là "Unholy", "Party Up The Street", "The Most".

Các fan Miley tại Việt Nam như chực chờ từng giây phút để được trở thành những người đầu tiên thưởng thức EP này. Thế nên, một thành tích đáng ghi nhận chính là việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên đưa "She Is Coming" lên No.1 Itunes. Không chỉ mỗi Smilers Việt Nam (cộng đồng fan Miley) tự hào, mà ngay cả các fan quốc tế cũng thích thú để lại lời chúc mừng dành cho đất nước hình chữ S.

Fan quốc tế cũng vui lây cho Việt Nam.

Với lần trở lại này, fan đặt khá nhiều kì vọng, nhưng cũng hồi hộp lo lắng vì sợ "dớp Younger Now" trước đây vẫn còn "ám". Tuy nhiên, may mắn thay bình luận của khán giả về "She Is Coming" khá tích cực, đa phần đều cho rằng các bài hát trong album đều hay. Đây là dấu hiệu đáng mừng, mở đường cho niềm tin vào một album chính thức có thể sẽ phát hành trong thời gian sớm.