"Mua 1 bao cao su tặng kèm 1 album" - kế hoạch bán đĩa làm fan "tái xanh mặt" của Miley Cyrus!

Có nhiều cách để một nghệ sĩ quảng bá cho album: chạy quảng cáo, payola, tham dự các chương trình truyền hình,... tuy nhiên quảng bá sản phẩm âm nhạc của mình thông qua việc... bán bao cao su thì chắc chắn chỉ duy nhất Miley Cyrus mới dám làm điều đó!

Cụ thể, trên website chính thức của nữ ca sĩ, ở mục các vật phẩm lưu niệm, bên cạnh hàng loạt các thể loại T-shirt, vòng tay,... bỗng xuất hiện thêm mặt hàng bao cao su nhãn hiệu "She is coming" được bán với giá 20 USD! Không dừng lại ở đó, khi khách hàng mua chiếc bao cao su đắt đỏ này, họ sẽ được tặng kèm phiên bản digital của album cùng tên, hoàn toàn miễn phí.

Khán giả thắc mắc: liệu Miley đang bán bao cao su hay bán album?

Đây ắt hẳn là một cách nữ ca sĩ "We Can't Stop" dùng để đẩy mạnh doanh số tiêu thụ CD của mình. Hành động trên ngay lập tức vướng phải hai luồng dư luận trái chiều: một mặt đông đảo fan cảm thấy đây là một hành động hài hước và "lầy lội" đúng chất Miley, nhưng cũng không ít người chỉ trích hành động này của nữ ca sĩ, xem đây là một việc làm có ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả. Tuy nhiên, việc bán bao cao su tặng kèm album như thế này cũng không quá khó đoán, đặc biệt là với một nữ nghệ sĩ phóng túng như giọng ca "Wrecking Ball".

Album "She Is Coming" được ra mắt cách đây vài tiếng đồng hồ và đang được nhận nhiều ý kiến tích cực từ giới phê bình, đặc biệt với chất nhạc mới mẻ và đột phá từ nữ ca sĩ. Miley cũng đã cho đăng tải 6 ca khúc hoàn toàn miễn phí trên YouTube để khán giả có thể thoải mái thưởng thức. Liệu cách quảng bá album có phần phản cảm như thế này có gây tác dụng ngược cho "She Is Coming"?